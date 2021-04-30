Как итальянец 30 лет прожил в одиночку на острове

81-летний итальянец Мауро Моранди 32 года прожил на острове Буделли у берегов Сардинии в полном одиночестве. Однако теперь власти намерены избавиться от пенсионера. Подробнее о мужчине, выбравшем затворнический образ жизни – в материале "Рамблера".

В молодости Моранди работал учителем физкультуры в школе, но в какой-то момент устройство страны и мира, в частности, перестало устраивать мужчину, и он решил сбежать:

"Мне очень надоело многое в нашем обществе: культ потребления и политическая ситуация в Италии. Я решил переехать на необитаемый остров в Полинезии вдали от цивилизации. Хотел начать новую жизнь рядом с природой".

В 1989 году вместе с друзьями Мауро сошел на берег архипелага Ла-Маддалена. Путешественники намеревались там заработать денег, чтобы финансировать остаток своей поездки.

На острове Буделли Моранди подружился со смотрителем, который уже готовился уйти в отставку. Итальянец решил занять его должность и остался там на 30 лет, время от времени принимая туристов.

Остров неслучайно поражает своей красотой. Одно из его главных преимуществ – розовые пляжи. Впрочем, именно они и стали причиной ограничений для путешественников. В конце XX века туристам запретили гулять по пляжам Буделли и купаться в море, из-за того, что многие воровали песок. Теперь попасть на остров можно только на один день: походить вокруг него на лодке, а также погулять по тропинкам за пляжем.

За последние три десятилетия у Моранди несколько раз случались стычки с властями, которые хотели выселить пенсионера. Национальный парк Ла-Маддалена планирует открыть на Буделли центр экологического образования.

Однако итальянцы встали на сторону Мауро. В 2020 году президент нацпарка Фабрицио Фоннесу обвинил Моранди в том, что он незаконно переоборудовал свою хижину и по совместительству бывшую радиостанцию времен Второй мировой войны. Тогда больше 70 тысяч итальянцев подписали петицию в защиту Моранди.

Но в этом году, 25 апреля, мужчина заявил, что покидает остров:

"Я отказался от борьбы. Мне очень грустно уезжать. Они сказали мне, что им нужно провести работы в моем доме, и на этот раз, похоже, все серьезно. Я уйду в надежде, что в будущем Буделли будет защищен так же, как во время моего пребывания здесь".