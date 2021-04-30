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Самый большой самолет взлетел во второй раз в истории

Диана Товсепова
18 минут назад
Считающийся самым большим действующим самолетом в мире Stratolaunch, совершил свой второй полет. Такой ролик опубликован в Twitter.
Самолет вылетел с площадки аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Полет был испытательным и прошел успешно. Его цели не раскрываются.
Напомним, что его первый полет состоялся еще в апреле 2019 года. А американская фирма Stratolaunch создана при участии сооснователя Microsoft Пола Аллена.
Самолет является самым большим по размаху крыла и длине в мире и изначально был предназначен для запуска ракет космического назначения.
После смерти Пола Аллена в компании отказались от разработки собственной ракеты воздушного старта. Новое руководство решило использовать самолет для испытаний гиперзвуковых технологий в интересах Пентагона.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как не бояться летать на самолете.
Истории,Видео,Пол Аллен,Microsoft,Пентагон,
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