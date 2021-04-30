Самый большой самолет взлетел во второй раз в истории

Считающийся самым большим действующим самолетом в мире Stratolaunch, совершил свой второй полет. Такой ролик опубликован в Twitter.

Самолет вылетел с площадки аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии. Полет был испытательным и прошел успешно. Его цели не раскрываются.

Пола Аллена. Напомним, что его первый полет состоялся еще в апреле 2019 года. А американская фирма Stratolaunch создана при участии сооснователя Microsoft

Самолет является самым большим по размаху крыла и длине в мире и изначально был предназначен для запуска ракет космического назначения.