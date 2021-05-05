Зачем русского императора хотели женить на своей тетке

Властители часто связывали себя узами брака с родственниками во имя государственных интересов. Поэтому двоюродные братья и сестры, дяди и племянницы шли под венец, не задумываясь о последствиях. Церковь обычно не возражала — зато всегда был повод расторгнуть брак под предлогом того, что муж и жена слишком близкие родственники. Однако российские монархи в таком случае часто наталкивались на сопротивление православной церкви . Даже во времена, когда Петр Великий казалось бы снес своей волей все каноны старины. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» Кадр из фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII»

Встряхнув всю Россию своими реформами Петр I не успел главное — назначить себе преемника. Старый закон о престолонаследии он фактически отменил при жизни, заявив, что император может назвать наследником любого достойного человека.

Петр рассчитывал, что в браке с Екатериной I у него родится сын-наследник, но цесаревичи Петр и Павел умерли еще в младенчестве, так что остались только две дочери — Анна и Елизавета. А от своего единственного взрослого сына Алексея он избавился еще при жизни. Поэтому после смерти Петра за трон империи развернулась жестокая борьба.

Новая знать во главе с Меншиковым поддержала вдову императора Екатерину. Старинные боярские фамилии считали преемником внука Петра Великого — Петра Алексеевича. Первый раунд выиграл Меншиков, прибегнув к помощи гвардии. Но всем было ясно, что это лишь пауза — Екатерина болела и сдавала на глазах.

Тогда-то один из сподвижников Петра Великого, Андрей Остерман , отвечавший за внешнюю политику, предложил императрице выдать замуж дочь Елизавету за Петра Алексеевича. Такой союз должен был примирить старую и новую знать.

Но церковь, немало униженная за годы правления Петра Великого, все-таки возмутилась — Елизавета приходилось Петру родной теткой. Екатерина не решилась настаивать на проекте, тем более, что план Остермана не понравился и всесильному Меншикову. Князь рассчитывал женить Петра на своей дочери Марии и в перспективе стать дедом нового императора.

Он уговорил императрицу назначить наследником Петра и пообещал Анне и Елизавете по миллиону рублей в качестве компенсации. Анна на тот момент уже была замужем, а Елизавета затаилась и подружилась с оппонентами Меншикова — Долгоруковыми.

Меншиков обручил свою 15- летнюю дочь с юным императором Петром II и стал первым человеком в государстве. Он даже перевез мальчика в свой дом на Васильевском острове. Второй раунд также остался за ним, но такая единоличная власть настроила против него всех — даже бывших соратников. Молодой князь Иван Долгоруков и юная красавица Елизавета Петровна стали лучшими друзьями коронованного подростка.

Юный Петр не любил учиться и фактически не получил никакого образования, зато обожал развлекаться. Он рано узнал вкус взрослой жизни. Охота, маскарады, пьяные застолья — и повсюду князь Иван и Елизавета Петровна сопровождали своевольного подростка.

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Валентин Серов . «Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту»

Долгоруковы убеждали императора в том, что Меншиков посягнул на его исконные права и был причастен к смерти его отца. Болезнь Меншикова помогла им, так что, выздоровев, светлейший князь обнаружил, что император переехал в Летний дворец и переподчинил себе гвардию. Чуть позже его обвинили в государственной измене и вместе с семьей сослали в Березов. Свой третий и последний раунд светлейший князь проиграл.

А Иван Долгоруков предложил императору новую невесту — свою сестру Екатерину. Хотя император согласился, он не проявлял большого интереса и к своей второй невесте. Зато пылко обожал свою тетку Елизавету, которая считалась первой красавицей при дворе.

Темпераментная царевна умела развлекаться и не слишком скрывала свои романтические связи. Она баловала племянника, а при дворе снова заговорили о возможном браке. Об этом сообщал и герцог Лирийский, посол испанского короля:

«Елисавета большая кокетка, двулична, честолюбива и имеет слишком нежное сердце. Петр II был некоторое время влюблен в нее, и даже думали, что он на ней женится; но неблаговидность ее поведения удалила царя от нее».

Такая перспектива испугала Долгоруковых, которые попытались отдалить царевну от императора. Тем более, что и Елизавета, и Остерман также отговаривали Петра от брака с Екатериной. Долгоруковы начали злословить в адрес царевны, напоминая ей, что она незаконнорожденная дочь Петра I. Елизавета в ответ жаловалась племяннику. Юный царь злился и обижался на Долгоруковых.