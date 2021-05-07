Первая царевна из дома Романовых, которая вышла замуж за русского

Во время правления первых Романовых участь царских дочерей была незавидной. У них фактически не было возможности устроить свою личную жизнь. Иностранные принцы не подходили из-за вероисповедания, местные бояре — из-за неравенства в статусе. Поэтому царевны вели уединенный образ жизни и единственной альтернативой терему был монастырь. Петр Великий возродил традицию династических браков. Он распорядился судьбами племянниц по своему усмотрению. До самого конца империи царевны, как и европейские принцессы, должны были выходить замуж за зарубежных монархов. Но одной царевне удалось нарушить все неписанные правила своей эпохи. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Иван Никитин. Портрет Прасковьи Иоанновны Иван Никитин. Портрет Прасковьи Иоанновны

Как известно, у Петра Великого был брат-соправитель Иван (Иоанн) V, который, впрочем, никакой реальной власти не имел. Пока сестра Софья отстаивала его единоличное право на трон, сам Иван избегал конфликтов с братом и не интересовался политической борьбой. Ходили слухи, что он страдал эпилепсией и был слабоумен, впрочем, ясности в этом вопросе нет. В браке с Прасковьей Салтыковой на свет появились пять дочерей, из них выжили три — Екатерина, Анна и Прасковья. Художник Корнелис де Брюйн описывает их в комплиментарном тоне:

«Все они прекрасно сложены. Средняя белокура, имеет цвет лица чрезвычайно нежный и белый, остальные две — красивые смуглянки. Младшая отличалась особенною природною живостью, а все три вообще обходительностью и приветливостью очаровательною».

Однако посол испанского короля не так щедр на похвалы. О Екатерине Иоанновне он пишет так:

«Сестра царицы Анны, чрезвычайно живого характера, не имеет скромности и откровенно высказывает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и легкомысленного поведения».

А о Прасковье отзывается еще строже:

«Очень дурна лицом и худощава, здоровья слабого. Прасковья глупа и имеет такую же склонность к мужчинам, как и сестра».

Конечно, будучи императрицей, Анна Иоанновна заслужила более лестное описание дипломата:

«Она толста, смугловата, и лицо у нее более мужское, нежели женское. В обхождении она приятна, ласкова и чрезвычайно внимательна. Щедра до расточительности, любит пышность до чрезмерности, отчего двор ее великолепием превосходит все прочие европейские».

Впрочем, голштинский камер-юнкер Берхгольц отмечал, что Прасковья «брюнетка и недурна собой».

При российском дворе самой миловидной считалась старшая сестра — Екатерина, которую Петр выдал замуж за герцога Мекленбург-Шверинского. Анна стала женой герцога Курляндского. А Прасковья осталась при деспотичной матери, которая помыкала дочерью и частенько изводила ее своими придирками. Петр судьбой племянницы не занимался — видимо, на ее долю немецких принцев не хватило.

Робкая и болезненная царевна, как будто полностью подавленная суровой царицей, после ее смерти совершила поступок, который изумил всех посвященных в тайну. В 1723 году, буквально сразу после похорон матери, она тайно вышла замуж за Ивана Дмитриева-Мамонова, отпрыска смоленской ветви Рюриковичей. Тот же герцог Лирийский отзывался о нем так:

«Человек храбрый, умный и решительный; служил хорошо и был хороший офицер; но был зол и коварен, и все его боялись».

Такой неравнородный брак был скандальным нарушением всех приличий и традиций, особенно строгих в отношении царских дочерей. И тем не менее, брак не был аннулирован Петром. Возможно, Прасковья Иоанновна сумела добиться разрешения грозного дяди.

В любом случае брак не принес ей никакой выгоды, так что, очевидно, царевна вышла замуж по любви. На долгие годы это замужество будет единственным прецедентом такого рода. В октябре 1724 года у супругов родился сын, однако он умер в шестилетнем возрасте.