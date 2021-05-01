Как комик стал мэром Рейкьявика

Исландия – это весьма необычная страна, поэтому то, что в ней происходят не вполне объяснимые вещи, вполне нормально. 4 года мэром столицы государства, города Рейкьявик, был Йон Гнарр – комик, выдвинутый анархистско-сюрреалистической политической силой. Все это не помешало парню отлично справиться с ответственной миссией и оставить свой след в истории самой северной столицы мира.

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В детстве Йон Гнарр считался не совсем обычным ребенком. У мальчика была серьезная дислексия, которая мешала ему читать и связно излагать мысли. Одно время Гнарра даже считали умственно отсталым, но затем разобрались и поставили ему диагноз «синдром дефицита внимания».

После школы Йон долгое время не мог найти себя в жизни. Он работал таксистом, медбратом, рабочим сборочного цеха завода «Вольво». Потом попробовал себя в роли комика и начал карьеру на радио и телевидении. В 2010 году Гнарру надоело и это – он просто решил стать мэром и, кстати, стал.

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Партия, от которой баллотировался Йон Гнарр, называется очень неожиданно – «Лучшая партия». Сам комик однажды признался, что все начиналось как шутка, отпущенная на каком-то телешоу. Забавный сюжет начал обрастать деталями, приобретать реальные очертания и когда Йон спохватился, то он уже был частью настоящей политической силы, которой доверяли граждане страны.

У «Лучшей партии» был издевательский слоган: «Зачем голосовать за вторую или третью партию, когда вы можете получить лучшую?». Первыми ее членами стали несколько панков и актеров, к которым позже из любопытства присоединились пара политологов.

Программа партии была предельно дурацкой – Йон с единомышленниками обещали своим избирателям бесплатные полотенца в банях, постройку «Диснейленда» для безработных и приобретение белого медведя для местного зоопарка. Кроме этого, в одном из пунктов программы содержалось торжественное обещание ничего не делать в случае победы на выборах:

«Мы трудились всю жизнь и хотим четыре года отдыхать на хорошей зарплате».

Вот так – стандартно для политиков, но при этом обезоруживающе откровенно. Гнарр не скрывал своей полной некомпетентности в государственных делах, удивляя журналистов во время интервью и оппонентов во время дебатов. Однажды у кандидата от «Лучшей партии» спросили, что он будет делать с недостроенным аэропортом, когда станет мэром. На этот вопрос комик откровенно ответил, что понятия не имеет, как решать эту проблему.

Предельно честно отвечал Гнарр и на все остальные вопросы, что обеспечило ему симпатию жителей столицы. Политики, занимавшие кресло мэра до Йона, также не владели ситуацией по многим проблемам Рейкьявика, но перед выборами вдохновенно врали и обещали «золотые горы».

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В 2010 году, когда «Лучшая партия» Гнарра и его единомышленников победила на выборах, в стране царил серьезный экономический кризис. Многие крупные банки закрылись, фирмы банкротились, а исландская крона стремительно обесценивалась. Партия, в которой костяком были неформалы и откровенные анархисты, принялась за работу и смогла вытянуть страну из экономического упадка.

Для этого пришлось добиться увольнения директоров крупнейших в стране предприятий, пересмотреть налоговую политику и поднять цены на электроэнергию. Таким образом, «Лучшей партии» удалось остановить падение производства и наполнить бюджет.

При этом Гнарр, получивший место столичного мэра, не отступал от предвыборной программы и отдыхал, как только мог. Четыре года его правления запомнились жителям Рейкьявика неожиданными творческими акциями и смешными мероприятиями.

Мэр организовывал конкурсы на самую толстую кошку, возглавлял гей-парад, переодевшись в женщину, и совершал множество других забавных и безумных поступков. При этом Гнарр не уставал постоянно призывать людей быть добрее друг к другу, а чиновников – становиться искреннее и порядочнее.

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Это может показаться очень странным, но при Йоне Рейкьявик очень изменился в лучшую сторону. Были реорганизованы школы, отремонтированы многие муниципальные здания, а все районы города связали велосипедные дорожки. Недвижимость в столице подорожала, а количество туристов, желавших посетить город, увеличивалась ежегодно на 20%.

После завершения срока своих полномочий Гнарр не стал выставлять свою кандидатуру на выборах, хотя был обречен на успех.

«Вопрос, которым я задавался всю жизнь: как трахнуть систему? Уйти со сцены при обеспеченной победе на грядущих выборах — вот это действительно отыметь систему по полной!»