Фрейлина-мошенница, которая одурачила Романовых

Авантюристы встречались во всех сословиях, в том числе и среди аристократов. Мария Анненкова решила сыграть на вечном интересе людей к мистике. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Анна-детективъ" Кадр из фильма "Анна-детективъ"

Мария родилась 6 июня 1837 года в Новокутово, Оренбургская губерния, в семье чиновника Сергея Анненкова и Екатерины Шидловской. Видимо, склонность к аферам девушка унаследовала от отца — Сергей Петрович имел репутацию авантюриста.

В 1855 году Мария стала фрейлиной великой княгини Александры Иосифовны, супруги великого князя Константина Николаевича, брата Александра II. Великая княгиня была необычайно красива, но не отличалась умом. Возможно, поэтому она попала под влияние своей фрейлины. Доверчивая женщина увлеклась спиритическими сеансами в исполнении Марии Сергеевны.

Во время одного такого сеанса фрейлина впала в транс и выдала очередное откровение духов. Ей явилась казненная французская королева Мария-Антуанетта и заявила, что она, Мария, на самом деле дочь не своего отца, а герцога Ангулемского и принцессы Матильды Датской. Таким образом, она является правнучкой Карла X и внучатой племянницей Людовика XVI. Доказать правдивость ее слов должен был портрет, который действительно привез ее отец. На обратной стороне под розовой тафтой нашли надпись «Этот образ принадлежит Марии Бурбон».

Отец фрейлины не стал опровергать рассказа дочери и даже рассказал увлекательные подробности. Анненков объяснил, что его мать была приемной дочерью Дмитрия и Анны Прозоровских, а в действительности — датской принцессой. После смерти его отца мать уехала в Европу и подолгу не давала о себе знать.

Будто бы именно тогда она вышла замуж за сына герцога Ангулемского, который жил в Австрии под именем графа Рейхенбаха, и родила дочь Марию. Позже девочку отправили к Анненкову, который и воспитал ее как отец. У самого Сергея Петровича якобы в то же самое время родилась болезненная дочка, которая почти сразу умерла, а Мария ее заменила.

Александра Иосифовна, портрет кисти Винтерхальтера.

Странная история вызвала немало пересудов. Фрейлина Анна Тютчева в своих записках прямо пишет, что эта афера была выгодной и для дочери, и для отца, ведь Анненков страдал от безденежья. Но впечатлительная Александра Иосифовна поверила девушке и привлекла к спиритическим сеансам своего мужа. Мария требовала, чтобы ей обеспечили должное содержание при дворе согласно ее новому статусу. Под этим предлогом она выманивала у великокняжеской четы подарки и деньги. Фрейлина устраивала все новые и новые сеансы общения с духами, так что однажды у великой княгини случился выкидыш, а сама она оказалась близкой к помешательству.

После этого инцидента императрица Мария Александровна побывала на одном сеансе, но не поддалась на уловки мошенницы. Она приказала девушке покинуть Россию под предлогом лечения в сопровождении рассудительной камер-фрау госпожи Берг. В Курске, перед отъездом за границу, фрейлина добилась встречи с императором Александром II, где устроила ему свидание с духом Марии-Антуанетты, но не смогла убедить царя в подлинности сеанса.

В Европе уравновешенная камер-фрау неожиданно попала под влияние авантюристки. Мошенница фактически жила за ее счет и даже убедила бедную женщину, что ее муж умер. Причем письма самого мужа не разуверили госпожу Берг, она принялась оплакивать его и облачилась в траур.

Мария скиталась по Европе, забрасывая императора и императрицу письмами с требованием признать ее принцессой Бурбонской и обеспечить ей достойное существование. Из Дрездена она сообщила о контакте с духом покойного императора Николая I, но и это не помогло добиться своего. Анненкова даже пригрозила, что появится перед ними в дворцовой церкви в образе Марии-Антуанетты, в белом платье с зеленым шарфом, чтобы наказать их за неверие. Но государь вежливо ответил, что они с радостью увидят такое зримое доказательство ее правоты. После этого Мария наконец оставила их в покое.

В Париже она встретилась с императором Наполеоном III с той же целью. Монарх позже рассказала, что больше всего удивил его тот факт, что Анненкова была явно в своем уме, но при этом как будто верила в свою историю. Впрочем, рассказ не произвел на него большого впечатления. Возможно, со временем авантюристка сама поверила в собственную легенду.

Витторио Коркос. Анна Мария де Феррари

В конце концов Мария убедила в своей истории генуэзского герцога Гаэтано де Феррари и в 1873 году вышла за него замуж. На следующий год родилась ее единственная дочь Анна Мария. В 1885 году она попыталась восстановить свои позиции при русском дворе, но не смогла получить аудиенцию у нового императора Александра III. Анненкова также была замешана в некрасивой истории шантажа герцога Лейхтенберского, мужа ее родной сестры Надежды.