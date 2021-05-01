Почему у дятла не болит голова, когда он стучит по дереву

Эти удивительные птицы в день совершают около 12 тысяч ударов клювом по стволам деревьям, двигая головой со скоростью примерно 21 км/ч, при этом создавая огромные перегрузки. Только представьте, после каждого удара по древесной коре дятел отбрасывает голову назад с невероятным отрицательным ускорением. Для справки, оно в два раза превышает то, которое испытывают космонавты при взлете космического корабля. Но, что удивительно, никакого вреда себе птицы не наносят. Как же так получается?

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Во-первых, мозг дятла очень плотно крепится к черепной коробке. Она, в свою очередь, состоит из похожих на детские пазлы мягких фрагментов, которые способны пружинить и смягчать удары.

Также в погашении ударов принимает участие и язык дятла, который обвивает череп птицы, и подъязычная кость. Для мозга язык дятла что-то наподобие ремня безопасности для человека.

Кроме того, в амортизации ударов принимает участие и сам клюв: его нижняя часть гораздо длиннее верхней и берет всю нагрузку от удара на себя. А еще, дятел — единственная птица, обладающая своеобразной “амортизирующей прокладкой” между клювом и костями черепа.