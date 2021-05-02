Испанец изобрел для любимой бабушки «аналоговый Telegram»

Пожилые люди часто не в ладах с современными гаджетами и с этим приходится мириться. Но испанский инженер из города Бургаса Мануэл Далло решил подружить свою 96-летнюю бабушку с цифровыми технологиями и добился в этом серьезных успехов. Изобретенное им аналоговое устройство позволило старушке общаться с родственниками посредством мессенджера, не имея даже смартфона.

Идея создать аппарат для общения пожилых людей в телеграме пришла в голову Мануэлу в связи с пандемией. Его бабушка из-за карантина была лишена радости общения с детьми и внуками из-за чего сильно грустила. Так появился Yaya­gram («Бабушкаграм»), при помощи которого пожилая женщина теперь может позвонить своим близким в любое время и поболтать с ними при помощи голосовых сообщений или получить распечатку текстовых сообщений.

Гаджет получился внушительных размеров и это не удивительно. В Yaya­gram Далло использовал только аналоговые переключатели, понятные старушке и работающие безотказно. Чтобы связаться с одним из нескольких доступных пользователей телеграма, нужно вставить кабель в определенный разъем на лицевой панели аппарата. После этого нужно нажать кнопку записи и, не отпуская ее, продиктовать сообщение в микрофон.

Запить тут же будет отправлена абоненту, имя которого указано возле разъема и он получит ее на свой смартфон, как обычное послание. Входящие текстовые сообщения Yaya­gram распечатывает при помощи небольшого принтера, в котором используется самая обычная бумажная лента от кассового аппарата.