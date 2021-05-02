Случаи удивительного возвращения из многолетней комы

В 2019 году жительница ОАЭ Мунира Абдулла пришла в сознание в одной из частных клиник Германии после 27 лет проведенных в коме. Женщина получила черепно-мозговую травму в ДТП, когда ее автомобиль столкнулся с автобусом. Случаи, когда люди проводят долгие годы без сознания, а потом возвращаются к жизни, очень редки, но все же случаются.

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Мунира Абдулла, ОАЭ

32-летняя Мунира Абдулла попала в автокатастрофу в далеком 1991 году на шоссе возле города Аль-Айн. Когда женщина увидела, что столкновение с автобусом неизбежно, она закрыла своим телом сына, находившегося с ней в автомобиле. Мальчик отделался ушибами, а женщина с открытой черепно-мозговой травмой была доставлена в местную больницу.

Когда стало ясно, что врачи в Эмиратах не могут помочь тяжело травмированной Мунире, ее транспортировали в Лондон. Британские медики также оказались бессильны – они лишь поставили точный диагноз. Медики определили: женщина находится в состоянии минимального сознания, которое характеризуется тем, что больной находится в коме, но при этом сохраняет чувствительность к боли.

Долгие годы Муниру Абдуллу кормили через трубку и пытались вернуть в сознание физиотерапией, но все было тщетно. Неизвестно, как сложилась бы судьба больной, если бы в нее два года назад не вмешался наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид. Член королевской семьи пожертвовал значительную сумму на лечение женщины в специализированной клинике в Германии, что, наконец, дало эффект.

Потом Мунира вернулась в Абу-Даби, где началась длительная реабилитация. За 27 лет, проведенных без движения, мышцы женщины атрофировались и она была вынуждена заново учиться самым элементарным вещам: пользоваться столовыми приборами, разговаривать, ходить.

Ян Гржебски, Польша

В 1988 году железнодорожный работник из Польши Ян Гржебски (Jan Grzeb­s­ki), соединяя два вагона, попал между ними и получил чудовищный удар по голове. Он впал в кому и пришел в себя лишь спустя 19 лет. Его случай необычен не только длительностью пребывания в вегетативном состоянии. Ян выпал из реальности еще в социалистической Польше, относительно молодым человеком, а очнулся при капитализме и узнал, что имеет 11 внуков.

История поляка облетела весь мир и является одним из самых известных случаев выхода из многолетней комы. Правда сам Гржебски заверяет, что непосредственно в коме он пребывал лишь 4 года, а следующие 15 лет был полностью парализован.

Гэри Докери, США

Офицер полиции Гэри Докери (Gary Dock­ery) получил ранение в голову в 33 года, пытаясь задержать вооруженного преступника. Спасая мужчину врачи провели многочасовую операцию, удалив более 20% головного мозга. К сожалению, извлечь пулю им так и не удалось, как и привести Гэри в сознание после операции. Очнулся полицейский сам, в 1996 году, спустя 7 лет после рокового выстрела и сразу же начал говорить.

Удивительно, но Докери сохранил воспоминания обо всех событиях, предшествующих его ранению, а также узнал родственников и детей. Из памяти стерся лишь момент погони за преступником и ранение. Увы, но прожить долгую жизнь Гэри было не суждено – он умер спустя год после чудесного исцеления от тромба в легком.

Сара Скэнтлин, США

Студентку колледжа Сару Скэнтлин (Sarah Scantlin) в 18 лет сбил на пешеходном переходе пьяный водитель. Несколько тяжелых черепно-мозговых травм привели к тому, что девушка впала в кому и провела около месяца подключенной к системам жизнеобеспечения. Врачам удалось добиться некоторой положительной динамики в лечении пострадавшей, но все, что она могла – это самостоятельно дышать и глотать жидкую пищу.

Спустя 16 лет с Сарой начал работать опытный специалист-реабилитолог, которому через год удалось добиться у больной реакции на раздражители. На некоторые действия медиков Сара начала отвечать криками, а через 20 лет после аварии, в 2005 году, произнесла первое слово. Полностью восстановить все функции организма и умственную деятельность Скэнтлин не удалось – она передвигается в инвалидной коляске, невнятно разговаривает и пребывает в полной уверенности, что ей все так же 18 лет.

Терри Уоллис, США

В 1984 году 19-летний Терри Уоллис (Ter­ry Wal­lis) со своим другом катались на машине и, не справившись с управлением, упали в водоем. Друг Терри погиб, а его самого наши в воде лишь на следующий день. Парень чудом выжил, но его мозг получил тяжелые повреждения. Уоллис провел в коме 19 лет и пришел в себя в 2003 году. Первыми его словами были «мама», «пепси» и «молоко».

Больной хорошо помнил события до аварии а сам момент падения автомобиля в реку, но не представлял, сколько времени прошло с тех пор. Он был уверен, что Рональд Рейган по-прежнему президент и удивлялся техническим новинкам, которые появились за почти 20 лет в его доме. Уоллис остается парализованным, но вполне сносно разговаривает.