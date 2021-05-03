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5 совковых привычек, от которых пора бы уже избавиться

BigPicture.ru
1 час назад
Советского Союза не существует почти 30 лет, однако до сих пор практически в каждом из нас осталась частичка советского наследия — определенные привычки, возникшие в свое время из-за специфического уклада жизни. Некоторые из них полезные, но есть и «совковые», которым давно не место в современном обществе. От них стоит избавиться, потому что, кроме вреда, они ничего не приносят.
5 совковых привычек, от которых пора бы уже избавиться
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru

Лучшую жизнь откладываем на потом

Когда это светлое будущее наступит, никому не известно, но советские люди его всегда ждали и поэтому запасались всем, чем можно, и ничего не выбрасывали. Ели из старой и порой треснутой посуды, хотя новая и красивая смотрела на них из серванта. Носили одежду и обувь до победного конца, а новое складывали «детям-внукам» на антресоли.
Обычно в жизни таких людей все чистое, новое и яркое — не на каждый день. В их буднях нет места нарядной одежде, красивой посуде, а иногда и вкусной еде без повода. Все лучшее — на потом, для гостей и на праздник, ведь в жизни праздника быть не может.

«Все вокруг колхозное, все вокруг мое»

Этот лозунг, кажется, надолго засел в головах советских людей, призывая тащить домой все, что не прибито и не охраняется. Да, раньше был дефицит, и действительно хорошие вещи было трудно достать. Дефицит давно прошел, а привычка стащить с работы хотя бы ручку или степлер до сих пор осталась.

«За что уплочено, должно быть проглочено»

Нам с детства внушали, что выбрасывать еду плохо, поэтому доедать надо все, что положили в тарелку. Даже если человек сыт или не любит что-то, ему все равно приходится сидеть и давиться. А все потому что «не съешь — не вырастешь», «за что уплочено, должно быть проглочено», «лучше в нас, чем в таз», «зря, что ли, варили?». Знакомые фразы, правда?

Не дай бог скажут комплимент

Вы никогда не замечали, как некоторые женщины героически противостоят комплиментам? Например, на искреннее замечание «вы сегодня прекрасно выглядите» в ответ часто бывает «да это я голову помыла», «да что вы, как всегда, просто кофточка новая».

Пакет пакетов

Советскому человеку всегда было трудно выбрасывать — опять же из-за дефицита. Поэтому целлофановые пакеты годами накапливаются, старую посуду, одежду и мебель можно отдать родственникам или на дачу, жестяные коробочки неизменно гремят абсолютно разными пуговицами, балконы завалены старой техникой.
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