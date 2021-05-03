5 совковых привычек, от которых пора бы уже избавиться

Советского Союза не существует почти 30 лет, однако до сих пор практически в каждом из нас осталась частичка советского наследия — определенные привычки, возникшие в свое время из-за специфического уклада жизни. Некоторые из них полезные, но есть и «совковые», которым давно не место в современном обществе. От них стоит избавиться, потому что, кроме вреда, они ничего не приносят.

Лучшую жизнь откладываем на потом

Когда это светлое будущее наступит, никому не известно, но советские люди его всегда ждали и поэтому запасались всем, чем можно, и ничего не выбрасывали. Ели из старой и порой треснутой посуды, хотя новая и красивая смотрела на них из серванта. Носили одежду и обувь до победного конца, а новое складывали «детям-внукам» на антресоли.

Обычно в жизни таких людей все чистое, новое и яркое — не на каждый день. В их буднях нет места нарядной одежде, красивой посуде, а иногда и вкусной еде без повода. Все лучшее — на потом, для гостей и на праздник, ведь в жизни праздника быть не может.

«Все вокруг колхозное, все вокруг мое»

Этот лозунг, кажется, надолго засел в головах советских людей, призывая тащить домой все, что не прибито и не охраняется. Да, раньше был дефицит, и действительно хорошие вещи было трудно достать. Дефицит давно прошел, а привычка стащить с работы хотя бы ручку или степлер до сих пор осталась.

«За что уплочено, должно быть проглочено»

Нам с детства внушали, что выбрасывать еду плохо, поэтому доедать надо все, что положили в тарелку. Даже если человек сыт или не любит что-то, ему все равно приходится сидеть и давиться. А все потому что «не съешь — не вырастешь», «за что уплочено, должно быть проглочено», «лучше в нас, чем в таз», «зря, что ли, варили?». Знакомые фразы, правда?

Не дай бог скажут комплимент

Вы никогда не замечали, как некоторые женщины героически противостоят комплиментам? Например, на искреннее замечание «вы сегодня прекрасно выглядите» в ответ часто бывает «да это я голову помыла», «да что вы, как всегда, просто кофточка новая».

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