Что запрещают делать после Пасхи

В православном мире отмечают Светлую седмицу — семь дней, включающие в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней. Как выяснил "Рамблер", согласно христианской традиции, есть вещи, которые можно и нельзя делать в это время.

В Светлую неделю нельзя поститься и, что интересно, грустить. Поэтому, например, церковный устав отменяет земные поклоны, символизирующие покаяние перед Богом.

Пасха — праздник живых, потому как своим воскресением Христос Нельзя отменил смерть. По этой причине нельзя поминать усопших, а обычай ходить в этот день на кладбище церковью не одобряется. Он появился в советскую эпоху.

Кроме того, верующих призывают не вдаваться в крайности. Не стоит каждый день в Светлую седмицу упиваться и объедаться. Или часами напролет бездельничать.

Однако Церковь рекомендует в следующие дни после Пасхи не заниматься тяжким трудом.

Во время литургии в течение семи дней после Пасхи всем желающим можно причаститься. Обычно для этого нужно совершить таинство исповеди и соблюдать пост.

По традициям

На Светлой неделе есть немало народных традиций, большинство из которых одобрены церковью.

Так, в первый день, который называют Поливальный понедельник, принято окатывать друг друга водой, смывая все грехи и обиды.