Как в СССР боролись с тунеядством

Ровно 60 лет назад в СССР началась кампания по борьбе с тунеядством. 4 мая 1961 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Рассказываем о том, как в СССР происходила борьба с теневым рынком труда и почему закон уравнивал выдающихся поэтов и ученых с проститутками и нищими.

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«Граждане алкоголики и тунеядцы!» – эта фраза Владимира Басова из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» только кажется юмористической. Борьба, объявленная в СССР тем, кто не работал официально, была не шуточной. У того, кто был признан тунеядцем, в судебном порядке конфисковывали все имущество, приобретенное на «нетрудовые доходы», кроме того, их отправляли в колонии на срок от двух до пяти лет с привлечением к исправительным работам.

За четыре года было признано тунеядцами и выселено 37 тысяч человек! Так что опасность была ничуть не надуманной. Тунеядцами признавали тех, кто не был официально трудоустроен более четырех месяцев в году. Исключение составляли женщины, воспитывающие малолетних детей, а также инвалиды и другие нетрудоспособные граждане. Учеба в вузе или профессионально-техническом училище признавалась эквивалентом работы.

"В стране была развернута мощная пропагандистская компания, направленная против тунеядцев. Миллионными тиражами издавались плакаты, в прессе печатались статьи, устраивались показательные гражданские процессы. Были привлечены общественность, партия и комсомол".

Их называли дармоедами, клеймили позором и требовали изгнать из рядов честных граждан. В 1970 году статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР (статья 209.1. Злостное уклонение от выполнения решения о трудоустройстве и прекращении паразитического существования). Над всеми, кто не был официально трудоустроен, нависла угроза ареста.

Кого могли привлечь к ответственности за паразитический образ жизни

Кто же попадал под определение «тунеядец»? Да кто угодно!

"Это была не только борьба с теневым рынком труда, но и надежный способ одним махом избавиться от всех, кто не желал встраиваться в советскую систему ценностей, не был управляемым и удобным советской власти".

Граждане, сдающие в аренду свое жилье или его часть, а также другую собственность: например, автомобили. Те, кто сейчас попадают под определение «самозанятые», то есть все, кто зарабатывал деньги не на госпредприятиях, а частным образом. Сюда входил самый широкий круг лиц, от частных портных до помощников по хозяйству, от репетиторов до риелторов.

Частные торговцы и «доставалы», умевшие раздобыть для своей клиентуры то, чего не было в открытой продаже: от одежды и импортной косметики до мебели и бытовой техники. А также все, кто занимался продажей и перепродажей чего угодно. Их называли фарцовщиками и спекулянтами. Вот только некоторые категории:

"В эту категорию попадали даже те, кто продавал результаты своего труда, например, сельскохозяйственную продукцию, произведения прикладного искусства или самодельные грампластинки. Владельцы подпольных микрофабричек выпускали их на рентгеновских пленках, поэтому они вошли в историю как «пластинки на костях»".

Бродяги и нищие. К ним причисляли не только тех, кто реально не имел определенного места жительства и занимался попрошайничеством, но и тех, кто, например, нанимался на сезонные работы, в том числе сельскохозяйственные, а остальную часть года жил на заработки от своего труда.

Картежники и другие игроки. Эта категория была не столь многочисленной. Они виртуозно играли в азартные игры на деньги. Среди относительно честных игроков была львиная доля карточных и прочих шулеров, которые часто работали небольшими компаниями. Действовали в курортных местечках, в поездах, иногда – в гостиницах или на вокзалах.

Гадалки, предсказатели и маги. Как правило, гадалки принимали клиентуру у себя дома. На чем только они не гадали! На картах, кофейной гуще, на воске и так далее. В более поздний период, примерно в начале 80-х в их ряды влились разномастные экстрасенсы, которые не только прозревали будущее, но и «лечили», «чистили карму», а также оказывали влияние на судьбу.

Проститутки и сутенеры. Как известно, наличие проституции в СССР долгое время не признавалось, поэтому все, кто был задействован в этом бизнесе, от самих ночных бабочек до сутенеров и содержательниц подпольных борделей, привлекались к уголовной ответственности по другим статьям, чаще всего, по статье о тунеядств

«Поколение дворников и сторожей»

Отдельная большая категория людей, попадавших в советское время под понятие «тунеядец» – это представители творческих профессий. В СССР нельзя было зарабатывать литературой или музыкой, не будучи официально трудоустроенным в какой-то организации. Например, чтобы выступать с концертами, надо было работать в филармонии и иметь музыкальное образование.

Большинство рок-групп, создававшихся молодыми музыкантами и исполнявших чуждый для советского общества рок, воспринималась как идеологическая угроза и пропаганда враждебной западной культуры. В одном из своих интервью музыкант, композитор и продюсер Стас Намин рассказывал:

«У советских идеологов было четкое понимание, кто свой, а кто чужой. В смысле кто послушный и контролируемый, а кто нет. И была принципиальная разница между группами (чужими для советской власти) и вокально-инструментальными ансамблями, то есть ВИА, созданными при филармониях как альтернатива реальной рок-музыке. В результате для музыкантов из ВИА были открыты лучшие концертные площадки страны, а над уличными рок-музыкантами маячила угроза высылки в исправительные лагеря».

Чтобы избежать преследования, многим приходилось устраиваться на неквалифицированную работу. Так что каноническая формулировка Бориса Гребенщикова «Поколение дворников и сторожей» – это о них.

"Виктор Цой работал сперва банщиком, а потом, вместе с рок-певцом Александром Башлачевым, числился кочегаром в знаменитой питерской «Камчатке» – котельной, где в конце 80-х работали многие безвестные тогда музыканты, ставшие впоследствии иконами русского рока".

В Москве было не лучше: создатель театра песни «Перекресток» Виктор Луферов работал дворником. Создатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов в разное время трудился банщиком, лифтером, грузчиком, кочегаром. А его младший брат по матери, гениальный гитарист Алексей Бортничук не удержался на работе обходчика теплосетей в бойлерной, и был сначала уволен за прогулы, а потом обвинен в тунеядстве и сослан на год в исправительную колонию , расположенную под Брянском.

От Бродского до Перельмана

То же самое происходило и с композиторами, писателями, поэтами. Любого, кого советская идеологическая система опознавала как «чуждого» и «инакомыслящего», могло ждать преследование за тунеядство и антиобщественный образ жизни. Зарабатывать творчеством можно было, лишь оформившись на работу в издательство, театр, на киностудию или в другую организацию.

Широко известно, что один из гениальных поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский был обвинен в тунеядстве, арестован и 13 марта 1964 года приговорен к пяти годам принудительных работ в Коношском районе Архангельской области. Он пробыл в заключении полтора года. Срок ему сократили благодаря мощной поддержке писателей и поэтов всего мира.

Позже Бродский рассказывал в своих интервью: « это был чистый Роберт Фрост или наш Клюев: север, холод, деревня, земля». Впоследствии он так скажет о произошедшем: «Мне повезло во всех отношениях. Другим людям доставалось гораздо больше, приходилось гораздо тяжелее, чем мне».

Актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в фильме «Белое солнце пустыни», в 1979 году был приговорен за тунеядство к одному году заключения. До этого он кем только ни работал! Был каменщиком, грузчиком, слесарем, сушильщиком кож и варщиком фруктов на кондитерской фабрике.

Советский писатель, журналист и драматург Андрей Амальрик был арестован за тунеядство и осужден на два с половиной года ссылки в Сибирь. Он жил в селе Гурьевка Кривошеинского района Томской области.

Диссидент Александр Огородников, ставший впоследствии председателем Христианско-демократического союза России (ХДСР), отсидел срок за тунеядство в колонии общего режима в Комсомольске-на-Амуре. Наказание последовало вскоре после того, как он организовал христианский семинар, на котором изучали богословие и христианскую философию.

Известному советскому кинорежиссеру Сергею Параджанову также довелось отбыть срок наказания за тунеядство. Вот только некоторые из тех, кто оказался в ссылке по обвинению в паразитическом образе жизни:

Многие, над кем висела угроза уголовного преследования, были вынуждены эмигрировать из страны. Среди них, например, писатель, поэт и драматург Владимир Войнович. За свою правозащитную деятельность и едкую сатиру он был исключен из Союза писателей, и над ним нависла угроза обвинения в тунеядстве. Чтобы избежать преследования, он был вынужден в 1980 году эмигрировать из СССР. Писатель был лишен советского гражданства, которое ему вернули лишь через 10 лет.

"От уголовного преследования приходилось прятаться представителям не только творческой, но и научной интеллигенции. Шутка о том, что в СССР был такой высокий уровень образования, что почти каждый дворник имел научную степень, родилась не на пустом месте".

Физик Юрий Мнюх в течение продолжительного времени работал лифтером, после чего эмигрировал в США, известный лингвист Константин Бабицкий работал плотником в Костромской области. Кандидат физико-математических наук Владимир Кислик работал сперва в Киевском институте ядерных исследований, однако после ходатайства о выезде из страны его вынудили оставить работу по специальности. В итоге он некоторое время работал переплетчиком.

Как безработица победила тунеядство

Уголовная статья «за тунеядство» просуществовала целых 30 лет. Правда В 1965 году указ почти перестал реально работать: высылка тунеядцев была отменена. Во многом это произошло потому, что в Москву стали массово поступать обращения администрации исправительных колоний с просьбой не присылать им в таком количестве осужденных по статье «за тунеядство», так как качественно привлечь их к исправительному труду не получается, а хлопот они доставляют столько, что лучше уж иметь дело с настоящими уголовниками.