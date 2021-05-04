Как раньше без врачей определяли наступление смерти

В наши дни констатация смерти, за редким исключением, осуществляется медицинским работником – врачом или фельдшером. Но всего сто лет назад доктора находились рядом с больными лишь пока их лечили. Когда становилось ясно, что пациент близок к смерти, врач удалялся и его место занимали священник и гробовщик. А еще раньше, до крещения, человек отходил в мир иной в присутствии только близких людей. Как констатировали смерть на Руси, когда это не входило в обязанности доктора, а подробные инструкции еще не были написаны?

Последние несколько столетий в тех местах Руси, где царило православие, свидетелем кончины чаще всего становился священник. Он отпускал грехи умирающему, утешал его и когда тот испускал дух, констатировал смерть. Делалось это по совокупности признаков, таких как отсутствие сердцебиения и дыхания, расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет. Спустя 2–4 часа после смерти на теле появлялись ее очевидные признаки – трупные пятна и окоченение.

Отсутствие дыхания с древних времен и до сегодняшнего дня в народе проверяют при помощи зеркальца, прикладывая его к губам человека. Если оно запотевает, то это значит, что есть дыхание и человек еще жив. В допетровские времена зеркала на Руси были редкостью, поэтому для этого способа использовали начищенную до блеска посуду. На поле боя нередко применяли вместо зеркальца оружие, например, лезвие меча.

Использовали для определения дыхания и перышко, которое колыхалось от малейшего движения воздуха. Сегодня медики не используют эти методы констатации смерти, так как они не считаются точными. Отсутствие дыхания уже не считается признаком смерти, да и сами по себе методы зеркала и перышка не блещут точностью. Испарина на стекле может быть вызвана дыханием находящегося рядом человека, а перо будет двигаться от сквозняков, незаметных человеку.

Гораздо реже использовали другой способ, определяющий наличие кровообращения. Палец умирающего туго перевязывали шнурком и если его цвет не изменялся, то считали, что человек мертв. Иногда применяли и более варварские методы, например, поджигали на груди умирающего пучок пеньки. Если человек не реагировал на боль от ожога, то его объявляли умершим.

Совсем уже варварским способом было заливание жидкости в рот. Если умирающий начинал захлебываться и кашлять, то это говорило о том, что его еще рано списывать со счетов. Разумеется, методики, связанные с поджиганием и утоплением могли, наоборот, способствовать смерти пациента, которые до проверки имел небольшой шанс выжить.

В Сибири, где местные народы исповедовали свои, языческие религии, умер человек или нет определял шаман. Иногда процесс констатации смерти был основан на вполне разумных способах определения наличия физиологических процессов в организме, но чаще всего ответ на вопрос о жизни и смерти давали жрецу духи. В таком случае ошибок было не избежать, но с высшими силами не поспоришь – сказано, что все – значит все.

Сейчас медицине известны десятки достоверных признаков биологической смерти человека. В их число входят окоченение, высыхание, трупные пятна, отсутствие мышечного тонуса, сердцебиения и дыхания, реакции на боль и свет. К ним относятся и поздние признаки, такие как гнилостные изменения, появление жировоска, мумификация.

К экзотическим для обычного человека признакам, о которых знают только медики, относят феномен «кошачьего зрачка». Он заключается в том, что у мертвого человека при сжимании глазного яблока, зрачок приобретает форму щели. Это связано с тем, что мышцы, обуславливающие круглую форму зрачка, перестают получать команды от погибшего головного мозга и наступает их полная релаксация.