Правда ли, что бегемоты потеют кровью

Издревле люди считали, что бегемоты потеют кровью. Виной тому красные капли, которые выступают на теле животного. Действительно ли сквозь кожу бегемотов сочится кровь, читайте в материале “Рамблера”.

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На самом деле бегемоты не потеют. Вообще. Дело в том, что у животного просто нет потовых желез, следовательно, потеть ему просто нечем. Но на коже бегемота действительно выступают небольшие красные капли, когда он долго находится на солнце. Если это не пот, то что?

Дело в том, что бегемоты очень плохо переносят палящее солнце. Большую часть своей жизни грозное животное проводит в воде, а на суше быстро перегревается и может обгореть. Чтобы минимизировать опасность перегрева и ожогов, организм бегемота научился изготавливать собственный “крем от солнца”. Животное выделяет маслянистое вещество красного цвета, которое и защищает кожу от жаркого солнца.