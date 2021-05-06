Подсчитано число полюбивших «удаленку» россиян

Положительными моментами дистанционной работы опрошенные назвали экономию времени на дорогу и значительное сокращение расходов. Кроме того, респонденты отмечали то, что они стали больше времени проводить с семьей, а также смогли найти время для хобби. Еще одним важным фактором они назвали возможность работать на текущем месте из другого города или страны.