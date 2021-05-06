Ученые доказали феномен посмертной медитации

Российским учёным удалось подтвердить феномен посмертной медитации, в которой могут находиться буддийские монахи. Такое явление называют "тукдам". Об этом заявил Святослав Медведев, руководитель "Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях", основатель Института мозга человека РАН академик. Так он принял участие в онлайн-встрече с Далай-ламой XIV.

В 2019-2020 российский академик открыл в тибетских буддийских монастырях на юге Индии два научных центра исследований медитации и измененных состояний сознания. Там ученым помощи современных приборов удалось собрать психофизиологические данные более ста духовных практиков из семи разных монастырей. Причем данные собирались и во время глубокой медитации.

При этом российские специалисты смогли Кроме того, российские специалисты смогли проанализировать состояние и тела монахов при посмертной медитации "тукдам", в которой они могут пребывать несколько дней или даже недель.

В частности ученые обследовали 104 буддийских монаха. Академик рассказал, что исследователи завершили регулярное наблюдение за монахом монастыря Гьюто, находившемся в посмертной медитации 37 дней.

"Мы пригласили судмедэксперта, руководителя регионального бюро криминальной экспертизы, работа которого заключается в исследовании состояния тел в различные сроки после смерти. Благодаря этому на научной основе было показано, что состояние тела монаха, находящегося в состоянии тукдам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти. То есть мы получили первые научные подтверждения состояния тукдам. Мы надеемся продолжить работу под вашим руководством", — объяснил Медведев, обращаясь к Далай-ламе.

Кроме двух лабораторий, работающих сейчас над проектом, планируется открыть третью на севере Индии. Вместе с российскими специалистами, там работают тибетские монахи, которые изучали методы научного исследования под руководством российских ученых.

"Благодаря этим монахам мы смогли продолжать исследования во время пандемии", — подчеркнул Медведев.

Ранее он объяснял, что изначально ученые выдвинули версию, что тонус организма после смерти поддерживает еще не полностью умерший мозг, в котором сохраняется какая-то деятельность. Но ее не удалось зафиксировать, потому как нет "биоэлектрической активности".

Тукдам — посмертное состояние, "в котором опытный созерцатель способен распознать наитончайшее сознание ясного света и направить его на исследование природы реальности". Об этом агентству РИА Новости рассказала один из организаторов встречи, директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.

"Несмотря на то что смерть уже наступила, сердцебиение и кровообращение остановились, тело такого практика не разлагается и в течение нескольких дней или недель сохраняет свежесть вплоть до окончательного выхода тонкого сознания из тела. Согласно тибетской буддийской литературе, его лицо может излучать свечение, а в теле может сохраняться тепло, характерное для живого человека", — объяснила она.

Когда человек умирает, по ее словам, сознание постепенно "утончается": "грубые уровни сознания отступают, проявляются более тонкие, и, наконец, наступает этап проявления наитончайшего сознания — ясного света".

"Хотя факт клинической смерти уже зафиксирован медиками, не работают сердце и мозг, буддисты считают, что пока наитончайшее сознание пребывает в теле человека, он еще не умер. Находясь в теле, сознание пребывает в глубокой медитации", — пояснила женщина.

"Если, согласно распространенной точке зрения, нет никакого сознания, есть только мозг и его работа, то что же удерживает тело от разложения? Если ученые это зафиксируют, докажут, что мозг и сердце не работают, но что-то удерживает тело от разложения, то это косвенным образом докажет, что существует сознание", — заявила Жиронкина.

По ее словам, если ученые докажут, что тукдам — это реальное состояние, то они смогут обсудить то, что "существование сознания не как функции мозга, а как отдельного фактора, без которого невозможна жизнь".