В Африке нашли древнейшее захоронение человека

Археологи обнаружили самое древнее из известных человеческих захоронений в Африке. Об этом сообщает Reuters

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди, расположенной недалеко от побережья Кении, исследователи нашли останки ребенка возрастом около 2,5-3 лет. Установить пол погибшего исследователи не смогли, поскольку в раннем возрасте кости мальчиков и девочек практически идентичны, а необходимые для анализа фрагменты ДНК не сохранились. Исследователи назвали обнаруженного малыша Мтото, что в переводе с суахили означает «ребенок». На основании экспертизы ученые пришли к выводу, что он умер около 78 тысяч лет назад во времена среднего каменного века.

Лабораторные исследования показали, что останки поместили в погребальную яму в согнутом положении. Под голову ребенку положили опору или подушку, а сверху тело укрыли листьями и шкурами животных, которые к настоящему времени истлели.

Ученые предполагают, что ритуал свидетельствует об особом значении, которое люди того времени придавали погребению. Это может подтвердить гипотезу исследователей о том, что при захоронении проводился особый ритуал, а значит труп был закопан преднамеренно.

«Это, безусловно, очень интересно и может свидетельствовать об особом горе или печали из-за столь ранней потери того, кого они любили», — считает антрополог Мария Мартинон-Торрес, директор Национального исследовательского центра эволюции человека (CENIEH) в Испании.