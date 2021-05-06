В Африке обнаружено самое древнее из известных человеческих захоронений

В Африке археологи обнаружили самое древнее из известных человеческих захоронений.

Так, СМИ сообщили, что во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди, расположенной недалеко от побережья Кении, ученые нашли останки ребенка возрастом около 2,5-3 лет.

Однако установить пол ребенка исследователи не смогли, потому что у мальчиков и девочек в таком раннем возрасте кости практически идентичны, а фрагменты ДНК, необходимые для анализа, не сохранились.

Ученые назвали найденного малыша Мтото, что переводтся с суахили как "ребенок".

Экспертиза показала, что он умер около 78 тысяч лет назад во времена среднего каменного века.

Исследования показали, что останки в согнутом положении поместили в погребальную яму. При этом ребенку под голову положили опору, а тело укрыли листьями и шкурами животных, которые истлели к настоящему времени.

Ученые считают, что такой ритуал говорит об особом значении, которое люди придавали погребению десятки тысяч лет назад.

"Это, безусловно, очень интересно и может свидетельствовать об особом горе или печали из-за столь ранней потери того, кого они любили", — считает антрополог Мария Мартинон-Торрес, директор Национального исследовательского центра эволюции человека (CENIEH) в Испании.