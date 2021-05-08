Оружие заполярных самураев: чем воевали грозные чукчи

Сегодня у большинства из нас чукчи вызывают стойкую ассоциацию с героем анекдота – простоватым и безобидным. Но 150–200 лет назад упоминание о чукчах если и вызывало у кого-то смех, то исключительно нервный. Небольшой, но очень суровый северный народ, который огромная империя пыталась покорить с середины XVII столетия, так и остался несломленным. Какое непобедимое оружие использовали полярные воины в сражениях с первопроходцами-казаками и другими северными народами?

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На старинных изображениях чукчи в боевых доспехах похожи на японских самураев. Сходство это вызвано схожей для Чукотки и Японских островов проблемой – отсутствием качественного железа. Но если японцы испытывали серьезный дефицит подходящей для выплавки стали руды, то чукчи никогда не стремились развивать промышленность – в основе их общества лежала охота и рыбалка.

Поэтому доспехи чукотского, как и японского воина, состояли из плотной кожи, дерева и кости. Существовало два основных типа доспехов: ленточный ламинарный из толстой моржовой кожи и пластинчато-ламеллярный из кости. Также чукчи не отказывались и от металлических лат и кольчуг, если такие удавалось добыть в качестве трофея.

Доспехи из кожи и кости отлично защищали своих владельцев от костяных наконечников стрел и копий, которыми пользовались ближайшие соседи чукчей – эскимосы и коряки. Стрелы со стальными наконечниками и мушкетные пули, используемые казаками, легко пробивали доспехи из природных материалов, поэтому к концу XVII столетия, когда походы государевых людей за ясаком стали регулярными, железные доспехи стали признаком хорошего тона.

Особый силуэт чукотскому воину придавал кожаный щит из тонкой доски, обшитой все той же моржовой кожей. Во время похода щит был откинут за спину и напоминал полусложенные птичьи крылья, а в бою мгновенно перемещался вперед или вбок – в сторону, откуда грозила опасность. Щит был на порядок эффективнее нательного доспеха из кожи и на определенном расстоянии мог остановить пулю из гладкоствольного казачьего ружья.

Нужно особо упомянуть то, что щит у отважных чукчей не был в почете. Во-первых, он имел немалый вес и сковывал движение, а во-вторых, презирающие смерть северяне зачастую считали его постыдным излишеством. Щит, в основном, применялся во время ведения вялых позиционных боев с обстрелами на расстоянии, а в серьезном «деле» от него быстро избавлялись.

Основным оружием чукчи на охоте и войне был большой лук из дерева, изготовленный по довольно сложной технологии. Для придания луку особой упругости, северные мастера комбинировали лиственницу, корень ели и бересту. Тетиву плели из тщательно отобранных и обработанных специальным образом оленьих жил.

Крепости, которые чукчи называли «умкы», использовались разово, так как были недолговечны. Искусных зодчих среди оленеводов и китобоев не водилось, а строить фундаменты в вечной мерзлоте сложно даже при наличии современной спецтехники. В конце боя каменное сооружение разрушалось или без сожаления оставлялось защитниками.

Некоторое представление о строительном мастерстве чукчей можно составить рассматривая остатки укрепленных яранг в поселке Наукан. Примитивные стены вокруг жилищ из шкур которые строптивые чукчи строили для обороны от советских сборщиков пушнины и геологов еще в 30 х годах XX столетия.

Несмотря на малочисленность и примитивное оружие, чукчи так и остались несломленными. В Российской империи это был, пожалуй, единственный народ, который платил сборщикам дани не столько сколько положено, а сколько находил нужным. При малейшем недовольстве царские чиновники подвергались мучительной смерти, а стойбище, выказавшее неповиновение, мгновенно сворачивалось и исчезало со своими стадами оленей на бескрайних просторах тундры.