Не хлебом единым: табак, алкоголь и сладости в Красной Армии

Известно, чтобы солдат хорошо воевал, он должен быть вооружен, соответствующе одет и, разумеется, хорошо накормлен. О том, какие каши варили армейские полевые кухни Великой отечественной и сколько хлеба было положено в сутки бойцу сказано немало. Но при этом большинство историков игнорируют другие, не менее важные элементы довольствия солдата Красной Армии – сладости, табак и алкоголь. Мы исправим это упущение и расскажем о снабжении РККА этими продуктами.

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«Наркомовские» фронтовые 100 граммов

Сегодня активно обсуждается тема снабжения красноармейцев пресловутыми «наркомовскими» ста граммами алкоголя. Мнений по этому поводу немало, от полного одобрения, до обвинения командования в спаивании солдат. Конечно, сидя дома возле компьютера, легко рассуждать на эту тему, но кто мы такие, чтобы судить людей, завоевавших нам потом и кровью Победу?

Стоит отметить, что никакого спаивания в Красной Армии никогда не было и выдача алкоголя всегда находилась под строжайшим контролем. Впервые спиртное начали выдать бойцам в «зимнюю войну» с Финляндией и инициатором этого выступил народный комиссар обороны Климент Ефремович Ворошилов . Именно поэтому солдатская порция в 100 грамм на фронте и получила название «наркомовские».

Мы хорошо знаем, что алкоголь не спасает от холода, но в те времена еще свято верили: водку или спирт нужно пить в холода «для сугреву». Также всерьез считали, что спиртное – отличная профилактика простудных заболеваний, которые были бичом армии в осенне-зимний период. Возможно, что срабатывал эффект плацебо, но на фронте это и на самом деле часто помогало.

Кстати, правильность названия «наркомовские» для фронтовых 100 грамм можно оспорить, так как с самого начала войны и до Победы выдача алкоголя бойцам всех родов войск была на личном контроле товарища Сталина. Вождь лично пересматривал пайки и подписывал своей рукой все документы об изменениях.

Иосиф Виссарионович не был против алкоголя, но был сторонником умеренности и врагом пьянства. Именно поэтому разгуляться любителям выпить в действующей армии было негде. Постановлением ГКО от 22 августа 1941 года «О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии» определялось, что крепкий напиток в количестве 100 граммов в сутки получали только находившиеся «в частях первой линии действующей армии», то есть на передовой.

Так было чуть меньше года, пока в мае 1942 Сталин не исправил проект своим знаменитым красным карандашом, немилосердно ужесточив правила. Отныне на «наркомовские» могли рассчитывать не все бойцы, а только те, что участвуют в наступательных операциях. Абстрактное определение «имеющие успехи в боевых действиях» и двойную дозу в 200 граммов для отличившихся верховный главнокомандующий вычеркнул.

Сталин разрешил выдачу горячительных напитков в государственные праздники, в годовщину формирования части и почему-то в День физкультурника. Международный юношеский день из списка «алкогольных» дат был удален, а профессиональный праздник авиаторов, наоборот, добавлен.

В ноябре 1942 года, перед самым началом Сталинградской битвы, «наркомовские» вернули в полном объеме для всех бойцов на передовой. Кроме этого, по 50 граммов стали выдавать бойцам полковых и дивизионных резервов, стройбату и, вообще, всем, кто находился в зоне боевых действий. Не забыли и про раненых – тем, у кого не было медицинских противопоказаний, также выдавали по 50.

В апреле 1943 года порядок был снова пересмотрен Сталиным и выдачу разрешили лишь в частях, ведущих наступление. В мае 1945 года, сразу же после Победы, «наркомовские» были полностью отменены для всех категорий – в мирное время спиртное в войсках оказывалось под запретом.

Нужно особо отметить, что по родам войск и местам дислокации частей вид алкоголя и его количество могли отличаться. Например, Закавказский фронт снабжали не водкой и спиртом, а вином, учитывая специфику региона. Солдатам полагалось 300 граммов сухого вина или 200 крепленого.

Кроме этого, вино получали краснофлотцы-подводники. У этих ребят действовало железное правило – пей или отказывайся. Передавать другому свою порцию было запрещено. Для тех, кто отказывался от вина, была предусмотрена компенсация в размере 10 рублей за порцию. В 40 е годы это были хорошие деньги и трезвенников было немало.

Табачок-крепачок

Выдача табака не переживала столь радикальных изменений. С первых дней Великой Отечественной войны в РККА начали выдавать по 20 граммов махорки каждому бойцу. Дополнительно к табаку полагались ежемесячно семь специальных «книжек» курительной бумаги и три коробки спичек.

По поводу спичек стоит сказать, что в условиях фронта они были не слишком актуальны. Несмотря на всевозможные ухищрения, они промокали и тот, кто на них понадеялся, могли остаться без «огонька». Чтобы не лишать себя небольших фронтовых радостей и иметь при себе надежный источник пламени, солдаты делали из стреляных винтовочных гильз «катюши» – примитивные, но невероятно надежные бензиновые зажигалки.

Нередко возникали проблемы и с курительной бумагой. Бойцы втихаря использовали для самокруток прессу, оставшуюся от политинформаций. Хорошо подходила для этого отечественная «Красная Звезда» и гитлеровские листовки с предложением сдаваться. Правда, в последнем случае стоило быть бдительным, так как найденная особистом в кармане гимнастерки вражеская пропаганда могла отправить курильщика в штрафбат.

Табака тоже хватало далеко не всегда, поэтому находчивые солдаты выходили из положения как могли. На фронте, помимо махорки, ходили такие виды курева как «Вырвиглаз», «Бабушкин матрац» и «Прикури фашисту». Готовились эти курительные смеси из разных компонентов, не всегда пригодных для курения. Например, «табак» с необычным названием «берклен» готовили, смешав высушенные листья березы и клена.

Несмотря на нехватку табака, трофейные немецкие продукты котировались в Красной Армии крайне низко. Дело было вовсе не в идеологии, а в качестве. Бойцы говорили, что немецкий курительный табак и папиросы «вонючие, но без крепости» и курили их, когда заканчивались «берклены» и прочие суррогаты.

А вот американские сигареты, такие как получаемый по ленд-лизу «Кэмел» без фильтра у наших солдат были в цене. Летчики были обеспечены табачными изделиями лучше других, так как им выдавали в день 25 папирос или 25 граммов табака. Особым спросом пользовался бессмертный «Беломорканал», а вот «Казбек» считались уже продукцией премиального класса и эти папиросы курил командный состав.

Что касается верховного главнокомандующего товарища Сталина, так он предпочитал папиросы московской фабрики «Ява» «Герцеговина Флор», из которых извлекал табак для набивки своей легендарной трубки.

Сладости на фронте

Появление на фронте разных вкусных вещей неразрывно связано с курением. В начале войны никому и в голову не приходило баловать солдат сладостями – времена были трудные и даже кусочку сахара-рафинада к чаю бойцы были очень рады. Хотя по введенным для фронта нормам каждому было положено по 35 граммов в день, по факту сахар видели в окопах нечасто.

Летчики получали в сухом пайке шоколад и сгущенку, практически без перебоев, и были в этом отношении гораздо счастливее других. В августе 1942 года Наркомат принял революционное решение – отныне женщины, отказывающиеся от табачной продукции, ежемесячно должны были получать 200 граммов шоколада или 300 граммов конфет.

Уже через три месяца директива распространилась на всех бойцов и командиров, всех родов войск и фронтов. Некурящие получали конфеты и шоколад, ну а если с этими продуктами были перебои, то 300 граммов сахара в месяц, сверх положенных 35 граммов в день.

Тем, кто любит поговорить по поводу всеобщего фронтового пьянства можно ответить, что «наркомовские» 100 граммов пили далеко не все. Чаще всего спиртное употребляли после боя, поминая павших товарищей, или в праздничные дни. Всем было хорошо известно, что спиртное, выпитое перед боем, может привести к беде и поэтому большинство солдат четко знали норму.