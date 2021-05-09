Историк из США развенчал мифы о Второй мировой войне

Историк Национального музея Второй мировой войны Роб Ситино рассказал о пяти основных мифов, связанных со Второй мировой войной. Так, по его мнению, главный миф состоит в том, что президент Франклин Рузвельт заранее знал о готовящемся нападении на Перл-Харбор, допустив гибель 2,5 тыс. военных США, пишет TIME.

Ситино отметил, что изначально была группа учёных, которая продвигала теорию о том, что Рузвельт вовлек США в войну обходными путями.

Людям очень нравится обсуждать самые безумные теории заговора. На самом деле нет никаких документов, в которых содержались бы какие-либо указания на то, что Рузвельт знал о Перл-Харборе заранее, - отметил специалист.

Второй миф - это заявление о том, что Эрвин Роммель по прозвищу «Лис пустыни» был величайшим немецким генералом всех времен. По его словам, это совершенно не так, поскольку генералу так и не удалось одержать ни одной значимой победы.

Очередным мифом является то, что Германия проиграла Вторую мировую войну только из-за Гитлера. Также не подтверждается заявление и о том, что, если бы японцам удалось разбомбить в Перл-Харбор как корабли, так и нефтехранилища, то Япония победила бы во Второй мировой войне.