Где Гитлер собирался отпраздновать взятие Ленинграда

История «Астории» и ее звездные постояльцы

Планы Гитлера

Вообще у немцев все уже было расписано до мельчайших подробностей. По данным Кевина Уолкера, автора книги «The Grand Food Bargain: and the Mindless Drive for More», с балкона «Астории» Адольф Гитлер планировал произнести свою победную речь. Более того, как пишет в своей книге «Кольцо Гитлера» Владимир Титомиров, заранее были отпечатаны и пригласительные билеты на это «мероприятие». Все усилия пошли бы прахом, если бы от отеля остались одни руины. По этой причине Гитлер и распорядился не сбрасывать бомбы на здание. Данный приказ германского лидера упоминает в своей книге «Номера с видом: тайная жизнь Гранд Отелей» и Адриан Морби.