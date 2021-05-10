Научные открытия, сделанные в тюрьме

Безусловно, тюрьма — не лучшее место для полета научной мысли. Однако именно за решеткой было сделано несколько действительно значимых открытий. Некоторыми изобретениями человечество пользуется до сих пор. «Рамблер» расскажет о научных открытиях,. которые были сделаны в тюрьме.

Спичка

На авторство обыкновенной спички претендуют сразу несколько ученых. И один из них — Йозеф Каммерер, который в начале 1830-х годов, будучи еще студентом, попал за решетку. В тюрьме Каммерер стремился продолжить занятия химией, которую изучал на студенческой скамье. И, договорившись с охранником о поставках нужных реактивов, создал привычные нам спички. После освобождения в 1833 году Каммерер начал собственное производство спичек.

Зубная щетка

В 1770 году в Англии произошел бунт, который и привел Уильяма Эддиса в тюрьму. В те годы было принято чистить зубы с помощью тряпочки на которую наносили мел или соль. В один момент Эддис придумал, как можно усовершенствовать эту процедуру. Мужчина взял косточку от мяса, сделал в ней дырки, а затем выпросил у охранников жесткие щетинки. После освобождения Эддис наладил массовое производство зубных щеток, заработав на этом целое состояние.

Трактат о проективных свойствах фигур