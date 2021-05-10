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Что делать, если кто-то прислал вам деньги на карту

Даня Виттиг
2 часа назад
Если на вашу карту случайно перевели деньги, не стоит радоваться неожиданной удаче. Такой подарок может обернуться для вас проблемами. "Рамблер" расскажет почему.
Что делать, если кто-то прислал вам деньги на карту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Сразу стоит отметить, что если вы оставите деньги себе в случае нежданного перевода, то на вас могут подать в суд и обвинить в присвоении чужих средств.
Однако перевести средства на вашу карту мог мошенник. Например, он может потребовать вернуть деньги и прислать их на другой счет — не тот, с которого их отправил. В этом случае вашу карту используют для отмывания денег, а вы автоматически становитесь соучастником преступления.
В некоторых случаях мошенники предлагают «вернуть» только часть денег, а другую часть оставляют вам за честность и помощь. Только вы все равно оказываетесь вовлечены в преступную схему.
А также иногда мошенники подделывают СМС от банка и требуют вернуть средства. Только в таком случае вы отправите им свои личные средства.
Нужно запомнить, что тратить отправленные вам случайно деньги нельзя, как и переводить их на другой счет. Необходимо сразу обратиться в службу поддержки вашего банка.
Вы можете оставить заявку на возврат денежных средств на счет отправителя. Это можно сделать как по телефону, так и онлайн в чате с банком. О подозрительных сообщениях также стоит писать в поддержку банка, чтобы они остановили деятельность мошенников.
Если человек действительно свершил ошибку в написании фамилии, имени и отчества или номере счета средства вернут тому, кто их отправил.
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