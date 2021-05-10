Что делать, если кто-то прислал вам деньги на карту

Если на вашу карту случайно перевели деньги, не стоит радоваться неожиданной удаче. Такой подарок может обернуться для вас проблемами. "Рамблер" расскажет почему.

Сразу стоит отметить, что если вы оставите деньги себе в случае нежданного перевода, то на вас могут подать в суд и обвинить в присвоении чужих средств.

Однако перевести средства на вашу карту мог мошенник. Например, он может потребовать вернуть деньги и прислать их на другой счет — не тот, с которого их отправил. В этом случае вашу карту используют для отмывания денег, а вы автоматически становитесь соучастником преступления.

В некоторых случаях мошенники предлагают «вернуть» только часть денег, а другую часть оставляют вам за честность и помощь. Только вы все равно оказываетесь вовлечены в преступную схему.

А также иногда мошенники подделывают СМС от банка и требуют вернуть средства. Только в таком случае вы отправите им свои личные средства.

Нужно запомнить, что тратить отправленные вам случайно деньги нельзя, как и переводить их на другой счет. Необходимо сразу обратиться в службу поддержки вашего банка.

Вы можете оставить заявку на возврат денежных средств на счет отправителя. Это можно сделать как по телефону, так и онлайн в чате с банком. О подозрительных сообщениях также стоит писать в поддержку банка, чтобы они остановили деятельность мошенников.