Cтраны, которые невозможно завоевать

За всю историю человечества в мире произошло множество войн, сменились сотни правителей, исчезли и появились новые города и страны Но кое-что все же остается неизменным — непобедимость некоторых государств!

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Какие страны так и не удалось захватить даже самым сильным войскам мира, читайте в нашем материале.

Россия

На первом месте в нашем списке, конечно же, расположилась Матушка Россия. За многовековую историю ее существования разве что ленивый не пытался ее завоевать. Вспомнить хотя бы неудачные попытки Гитлера и Наполеона. И хоть одному из них все же удалось взять Москву, покорение всего государства оказалось задачей непосильной.

Ближе всего к этому, наверное, были монголо-татары. Но тот недолгий период вассальной зависимости сложно назвать полноценным завоеванием. Все потому, что даже тогда управлялась территория русскими князьями, жила по привычным традициям, сохраняя свою культуру и религию.

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Эксперты уверены, что даже со временем ситуация в корне не изменилась. В современной России сражаться с оружием в руках готовы даже женщины и дети. Кроме того, следует учесть огромный ядерный потенциал страны и наличие одной из самых сильных армий в мире.

«Русские скорее уничтожат свою страну, чем отдадут ее захватчикам», – уверен ветеран ВВС США, а ныне журналист Блейк Стилуэлл.

Китай

Невозможность захвата Китая эксперты объясняют тем, что на территории государства проживают почти 1,5 миллиарда жителей. Сейчас Поднебесная представляет собой одну из самых продвинутых стран в мире, с развитой экономикой, многочисленной армией и огромной территорией, в том числе и с труднодоступными регионами.

Военный эксперт Роберт Фарли считает, что единственным уязвимым местом Китая в случае захвата может стать дефицит пресной воды. Впрочем, не исключено, что сверхумные китайцы в кратчайшие сроки придумают способ ее добычи или изобретут какой-нибудь искусственный аналог, ведь достижениям этой страны в научном плане можно только позавидовать.

США

Одним из главных преимуществ США перед другими странами эксперты называют самих жителей страны. Американцы настолько наполнены духом патриотизма, решимостью и готовностью отстаивать свои права и свободу, что готовы в любой момент вступить в схватку с врагом, тем более у большинства на этот случай припасено собственное оружие.

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Кроме того, Индия обладает ядерным оружием. По оценкам экспертов, сейчас на вооружении государства имеются 90—110 ядерных зарядов в боеготовом состоянии и комплектующие для изготовления еще для 50—90 таких устройств. Дополнительным преимуществом является географическое положение страны: с трех сторон она защищена океаном, а с севера – горами.

Афганистан

Не удивляйтесь, что эта растерзанная войнами страна тоже попала в наш рейтинг. Вспомните историю: за все время существования Афганистана никому так и не удалось его завоевать. Формально государство находится под контролем «сильных мира сего», но продолжает жить по своим правилам и законам.