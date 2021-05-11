Нелепая смерть короля Швеции, которого убила булочка

Шведский король Адольф Фредрик попал на трон в 1751 году благодаря российской императрице Елизавете, но так и не стал выдающимся правителем, реформатором или полководцем. Бесталанный монарх тем не менее был любим народом, слыл образцовым семьянином и человеком доброго нрава. Хотя ему больше нравилось мастерить табакерки, чем управлять страной. А еще он очень любил вкусно поесть. Именно это «увлечение» его и сгубило.

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Перед началом Великого поста шведы, как и многие другие народы, празднуют «жирный вторник», аналог нашей Масленицы. В этот день принято не только веселиться до упаду, но и наедаться до отвала, ведь традиционно считалось, что обильная еда сделает грядущий год удачным и урожайным.

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Конечно же, такой чудесный праздник не смог пройти мимо нашего чревоугодника Адольфа Фредрика, который 12 февраля 1771 года вместе со всеми шведами отмечал «жирный вторник». В ту пору монарху было 60 лет, и многолетние вредные привычки уже сделали свое черное дело.

В Швеции непременным атрибутом «жирного вторника» с незапамятных времен были булочки семла. Это сдобная выпечка с кардамоном, начиненная жирным кремом из масла и сливок с миндалем и присыпанная сахарной пудрой. Каждый год в «жирный вторник» шведы съедают около 50 миллионов булочек семла. И это при том, что каждая такая булочка — калорийная бомба.

В тот день шведский король плотно отобедал: сначала он отведал омаров с икрой, потом ему принесли суп из кабачков, копченую сельдь и кислую капусту. Свою сытную трапезу монарх по традиции завершил булочками семла, которые в ту пору было принято ставить в глубокую тарелку и заливать молоком. Булочек на стол подали 14 штук, и государь съел их одну за другой, запивая теплым шампанским. После обеда он почувствовал легкое недомогание, а потом его хватил удар, и он умер от несварения желудка.

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Член шведского правительства граф Оксеншерна записал в дневнике, что «сия кончина подобала не государю, но деревенскому попу». Адольф Фредрик навечно вошел в историю как «король, объевшийся до смерти».