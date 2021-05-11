Сексуальные развлечения древних индийцев

Индия — страна, которая подарила нам уникальное руководство по сексуальным практикам. Нет никаких сомнений в том, что эти люди знают толк в наслаждениях. Причем искусством плотских утех они овладели еще в древности.

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Но были у древних индийцев как классические, так и неординарные способы получения удовольствия и связанные с этим традиции. О последних мы и хотим вам рассказать.

Известно, что древние индийцы занимались только кастовым сексом, то есть исключительно с представителями своей касты. Всего таких сословий насчитывалось пять: брахманы — жрецы, ученые, кшатрии — воины, вайшьи — торговцы, ремесленники, шудры — слуги и неприкасаемые. Последняя каста включала людей, занятых самой грязной работой, например, обработкой кожи, сбором мусора или стиркой. Как правило, они жили на окраинах городов и были лишены многих привилегий, которыми пользовались представители остальных каст.

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Но все прослойки населения объединяла одна особенность: их представители могли заниматься сексом только с людьми из своей касты. А еще почти у каждого сословия были свои странности, касающиеся половых утех, которые трудно понять современному человеку.

Третий пол

В Древней Индии считалось, что евнухи принадлежат к «третьему полу». Все потому, что они доставляли оральные ласки и мужчинам, и женщинам. Как ни странно, но представителей «третьего пола» здесь уважали и едва ли не боготворили. В то же время к людям, состоящим в однополых отношениях, индусы относились с презрением — считалось, что гомосексуализм придумал сам дьявол.

Лесбиянство точно так же не вызывало у окружающих восторга. Женщину, полюбившую другую женщину, могли сурово покарать, так как индусы считали, что женщины созданы для мужчин. В качестве наказания лесбиянкам могли сбрить волосы на голове или отрезать два пальца.

Поющие трусы

Секс в Индии использовали не только для удовлетворения физических потребностей, но и как хороший способ развеять скуку. Зажиточные индусы часто устраивали празднества, на которые помимо основных гостей приглашали и «гастролирующих» по стране певичек или танцовщиц — они обычно были не против развлечься.

Довольно часто это были замужние женщины, но с разрешения мужей они могли свободно вступать в интимные связи с другими мужчинами. На таких секс-вечеринках происходило много интересного. Смеем предположить, что их участники применяли на практике все знания, полученные из трактата любви.

Богатые куртизанки

В Индии было несколько видов куртизанок: царские — самые почетные, ганики — гетеры (женщины, ведущие свободный образ жизни), девадаси и проститутки низшего сословия. Первые были хорошо обучены искусству любви и культуре общения, поэтому получали хорошие деньги от клиентов и пользовались уважением. Ганики тоже были искусны в постели и обладали массой знаний. Чтобы стать гетерой нужно было уметь играть на музыкальных инструментах, знать химию, логику и даже стрелять из лука.

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Девадаси, что в переводе означает «божьи рабыни», занимались любовью исключительно с посетителями святилищ из высших каст. Наименее «востребованными» были проститутки низшего сословия. Их клиентами были, как правило, обычные жители страны, которые мало платили за сексуальные услуги и относились к девушкам пренебрежительно.

Измены

Большинство каст относились к супружеской измене отрицательно, особенно если половой акт происходил между представителями разных сословий. Женщин, изменивших мужьям с кем-то из низшей касты, особо не наказывали, а вот любовников, решивших позариться на даму из высшего сословия, гарантированно ждала смерть.