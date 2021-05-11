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В Сети вспомнили главные предсказаниях провидицы Ванги на 2021 год

Слово и Дело
2 часа назад
Великой болгарской пророчицы уже давно нет в живых, люди по-прежнему ждут ее толкований и предсказаний. Многие считают, что они сбываются. Издание 7days.ru опубликовало предсказание Ванги на 2021 год.
Главные предсказания Ванги на 2021 год
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Сегодня прогнозы слепой ясновидящей толкует ее кум. В середине 2020 года появилась информация о том, что Ванга предсказала появление коронавируса. Многих волнует будущее России и что говорила об этом пророчица.
Судя по трактовке кума Ванги, лекарство от коронавируса будет найдено в следующем году. Также она отметила, что ученые найдут и лекарство от ракового заболевания.
Провидица предрекла Дональду Трампу загадочную болезнь, из-за которой он оглохнет и получит травму головного мозга. Также Ванга рассказала о множестве террористических актов, которые будут случаться в странах ЕС,а мир погрязнет в катаклизмах и бедствиях. Ванга отмечала, что в 2021 году мир захватит сильный "Дракон". По предположениям речь идет о Китае, который сегодня преуспевает не только в экономической, но и военной сфере.
«Три гиганта объединятся, а у некоторых людей будут красные деньги. Я вижу цифры 100, 5 и много нулей».
— говорила Ванга о 2021 году.
Переводчики считают, что она имела в виду Россию, Китай и Индию, а красные деньги это 100 юаней и 5000 рублей.
Предрекала пророчица и поднятие вод мирового океана из-за таяния полярных льдов. К 2039 году Ванга прогнозировала присоединение Болгарии к России, которая к тому времени сблизится с Китаем и Индией.
Можно выдохнуть, ведь ясновидящая отмечала, что к 2024 году в России установится эра мира и благосостояния, которая будет длиться тысячу лет.
Истории,Дональд Трамп,ЕС,журнал "7 Дней",
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