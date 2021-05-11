Жертвы или спасительницы: как в войну становились полевыми женами

Походно-полевыми женами в годы Великой Отечественной Войны называли боевых фронтовых подруг. Врачи, радистки или санитарки всегда пользовались вниманием со стороны солдат Красной армии. Однако их положение было незавидным. После войны женщин клеймили и осуждали за отношения с военными. "Рамблер" узнал о феномене ППЖ подробнее.

Фото: bezymyansky.livejournal.com bezymyansky.livejournal.com

Фронтовые романы завести мог не каждый. Безусловно, часть из них происходили по любви. Но часть из них была блажью для высшего командования, для женщин — это было способом избежать насилия со стороны других военных. Мужчины, которые каждый день шли на смерть, не могли оставить себя без радости женского тепла и иногда это выходило за рамки. Положение ППЖ было нестабильным, их могли отставить, лишив всех привилегий и запятнав репутацию.

«Я, например, в батальоне была одна женщина, жила в общей землянке. Отделили мне место, но какое оно отдельное, вся землянка шесть метров. Просыпалась ночью от того, что махала руками, то одному дам по щекам, по рукам, то другому».

У военных историков из текста в текст переходит размытая цифра (от 110 тысяч до 1 900 000) изнасилованных немок (без эстонок, латышек, полячек, гуцулок, бессарабских румынок) воинами-освободителями. Но, конечно, и советские женщины не избежали этой участи. К сожалению, моральный облик человека на войне далек от идеала.

Однако с особым упорством и настойчивостью за девушками ухаживало высшее командование и офицеры разных рангов. Рядовые солдаты, в основном, пытались забыться в окопах. Некоторые в своих дневниках писали, что порой даже забывали о чувстве голода. Да и люди тогда "расцветали" позже. Многим солдатам не было 19-ти лет, многие погибали нецелованными. Командиров, в свою очередь, ждали дома жены, поэтому характеристика ППЖ считалась оскорблением.

Результатом таких ухаживаний, как правило, была беременность и отправка в тыл. Этот процесс назвали "поездка по приказу 009". Если женщина на контакт не шла, то ее вполне могли отправить на передовую в качестве мести. Поэтому многие соглашались на насилие, чтобы выжить.

Но и после войны осуждение женщин не завершилось. Многие скрывали, что были на войне, прятали ордена и медали, уезжали в другие города, выходили замуж за первого встречного, лишь бы не запятнать свою репутацию. Как доказать, что ты не была ППЖ, да и зачем что-то доказывать?