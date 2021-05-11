История американских Рапунцель: судьба сестер Сазерленд

Во времена, когда не было кино, люди развлекались другими способами. Например, ходили в цирк — полюбоваться на тех, кто родился непохожим на других: на сиамских близнецов или рожденных с лишними конечностями. Сестры Сазерленд были совершенно здоровыми девушками. А выделялись своими длинными, как у русалок, волосами.

Их было семеро. Семь сестер, дочерей нищего фермера: Сара, Виктория, Изабелла, Грейс, Наоми, Мэри и Дора. Биограф Брэндон Стикни называл их самыми сексуальными артистками в США. Но они покоряли публику отнюдь не развратными танцами — все приходили полюбоваться на их волосы. Локоны сестер доставали до щиколоток и укрывали их, как плащи.

Сестры и их единственный брат родились в период между 1851 и 1865 годами в Камбрии. В попытке вытащить семью из нищеты отец решил научить дочерей петь, чтобы те могли зарабатывать деньги выступлениями.

BigPicture.ru

Так они присоединились к знаменитой цирковой компании Барнума и Бейли, где их назвали «семь самых очаровательных чудес света». И действительно, сестры быстро стали собирать толпы зрителей, но публику интересовал отнюдь не певческий талант девушек.

Они были потрясены волосами. Стикни писал:

«Сестры исполняли церковную музыку и старинные баллады, и их пение пользовалось популярностью. Но больше всего люди хотели увидеть их невероятные локоны».

Магическое снадобье сестер

Ходили слухи, что их мать Мэри, которая умерла в 1867 году, то есть всего через несколько лет после рождения младшей дочери, мазала их волосы отвратительно пахнущей притиркой. Будто бы именно это магическое зелье стимулировало невероятный рост.

Разумеется, мистер Сазерленд не мог упустить такой возможности, и, едва слухи окрепли, на рынке появился волшебный тоник «Семь сестер Сазерленд». Фармацевтический журнал The Phar­ma­ceu­ti­cal Era проанализировал состав этого тоника и разместил на своих страницах результаты: 56% разбавленного экстракта гамамелиса, 44% лавровишневой воды, немного соли, магнезии и соляной кислоты. Этикетка гласила:

«Нашим патронам: данный рецепт изготовлен нами, и мы рекомендуем его как лучший в мире».

Бутылочка такого эликсира стоила от 50 центов до 1,5 долларов, что в XIX веке равнялось суточной или даже недельной зарплате среднего класса. Благодаря хорошей рекламе Сазерленды продали 2,5 миллиона бутылочек и заработали на этом 3 миллиона долларов.

BigPicture.ru

Вскоре Сазерленды стали так знамениты, что их фотографии публиковали в самых известных журналах того времени: Cos­mopoli­tan, The New York­er, The New York Times и Time.

К 1888 году, когда умер отец семейства, сестры Сазерленд отстроили себе роскошный особняк в родном городе. В доме было 14 комнат, холодная и горячая вода (исключительная роскошь в то время!), паркетный пол и люстры.

Конец эпохи

Проблемы начались примерно в 1920 году. Мода оказалась беспощадной к семье Сазерленд, и последним трендом стали стрижки боб. Империя Сазерлендов стала трещать по швам.

Сестры слишком привыкли жить на широкую ногу и не сумели быстро изменить своим правилам. Они продолжали бездумно тратить деньги до тех пор, пока бюджет не иссяк окончательно.

Оставалась надежда удачно выйти замуж. Но из-за того, что девушки слишком много времени тратили на бизнес, они так и не научились общаться с мужчинами. Только три из них вступили в брак.