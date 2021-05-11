Что такое «кароси» и как в Японии умирают от переработок

В 1970-е годы Япония столкнулась с кароси — так в стране называют смерть, наступившую в результате переработок и стресса. В 2020 году это ситуация повторилась. "Рамблер" выяснил, почему так сложилось.

Суровые условия труда приводят к проблемам с психическим здоровьем и к смерти. В пршлом году было зарегистрировано 1918 случаев самоубийств из-за работы.

До сих пор в Японии мужчина исполняет роль добытчика, перерабатывает и не выходит в отпуск, чтобы обеспечить семью. На женщинах тоже лежит роль хранительницы очага, причем далеко не всегда эти роли желанные.

Многие уверены, что бесконечный труд в виде главной цели жизни появился после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Страна нуждалась в быстром восстановлении и действительно смогла превратиться в шумный мегаполис.

В начале 1950-х годов бывший премьер-министр Японии Сигэру Есида , с которым связывают послевоенный подъем страны, поддержал концепцию «пожизненного найма». В этом случае человек мог продвигаться по карьерной лестнице внутри одной компании. Другой стороной такого комфорта стала культура постоянной сверхурочной работы. Задержаться в офисе на пару часов считалось хорошим тоном, а уйти с работы раньше руководства было непозволительно. Переработки доходили до 100 часов, что часто приводило к смертям.

Например, 24-летняя Мацури Такахаси работала в отделе интернет-рекламы компании Dentsu и покончила с собой, потеряв смысл жизни. Она работала по 20 часов в день и просто выгорела. Но когда так работают все, изменить систему очень трудно. Японцы не склонны к индивидуализму, поэтому часто остаются работать, чтобы кто-то не сказал плохого.

Крупные компании начали тестировать новые форматы работы, например, четырехдневную рабочую неделю или каждую последнюю пятницу месяца сотрудники компаний могут уйти домой после 15:00. Все тесты приводили у повышению продуктивности сотрудников. Однако глобально новые правила так и не вошли в жизнь японцев.