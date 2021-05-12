Необычную глубоководную рыбу нашли на берегу Калифорнии

На берегу Тихого океана в Калифорнии, США, нашли рыбу, обычно обитающую на больших глубинах и редко оказывающуюся на поверхности, сообщает CNN

Фото: Crystal Cove State Park Crystal Cove State Park

Рыба черного цвета с очень острыми зубами и «удочкой» на голове, служащей глубоководным обитателям фонарем, лежала с разинутой пастью на берегу охраняемой зоны государственного парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич. По словам специалистов, скорее всего, это рыба-футбольный мяч (Footballfish). Они добавили, что ее очень редко можно увидеть на поверхности океана, и тем более неизвестно, почему рыба оказалась выброшенной на берег.

Ее забрали для изучения в исследовательских и образовательных целях. Теперь ученые смогут узнать больше об этих глубоководных существах.