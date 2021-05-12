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Необычную глубоководную рыбу нашли на берегу Калифорнии

Lenta.ru
51 минуту назад
На берегу Тихого океана в Калифорнии, США, нашли рыбу, обычно обитающую на больших глубинах и редко оказывающуюся на поверхности, сообщает CNN.
Необычную глубоководную рыбу нашли на берегу Калифорнии
Фото: Crystal Cove State ParkCrystal Cove State Park
Рыба черного цвета с очень острыми зубами и «удочкой» на голове, служащей глубоководным обитателям фонарем, лежала с разинутой пастью на берегу охраняемой зоны государственного парка Кристал-Коув в Лагуна-Бич. По словам специалистов, скорее всего, это рыба-футбольный мяч (Footballfish). Они добавили, что ее очень редко можно увидеть на поверхности океана, и тем более неизвестно, почему рыба оказалась выброшенной на берег.
Ее забрали для изучения в исследовательских и образовательных целях. Теперь ученые смогут узнать больше об этих глубоководных существах.
Рыба-футбольный мяч — одна из более чем 200 разновидностей рыб-удильщиков. Она обитает на глубинах более одного километра. Прозвана так из-за того, что ее тело в воде может достигать идеально шарообразной формы. Их большой рот способен всасывать и глотать добычу размером с собственное тело.
Истории,CNN,
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