Тайны антарктических экспедиций

В 1910 году к Южному полюсу снова отправился сам Роберт Скотт, однако на обратном пути он и его соратники погибли. Эта смерть стала одной из самых больших загадок. Тела и записи полярников нашли лишь спустя восемь месяцев. Когда поиски были в разгаре, в базовом лагере кто-то нашёл записку, где говорилось, что Скотт и его товарищи сорвались в расселину, но у них есть запас продуктов. В записке также точно указывались координаты места, но никто не воспринял информацию всерьёз. Когда тела всё-таки нашли, то в дневнике увидели запись об удивительном происшествии: сорвавшись со скалы, полярники укрылись в пещере и заночевали там, но утром обнаружили у входа запас продуктов. И по сей день неизвестно, кто подбросил продукты пострадавшим и подкинул в лагерь записку.