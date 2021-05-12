Огромный веслонос 800 метров тащил лодку с рыбаками

В американском штате Теннесси огромный веслонос попался на крючок и 800 метров тащил за собой лодку с рыбаками. Об этом сообщает USA Today.

Вес рыбы составил около 25 килограммов, а длина — 1,5 метра. Рыбаки воспользовались случаем, чтобы сделать несколько снимков с веслоносом в руках, а затем отпустили его в реку.