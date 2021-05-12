В Индии стали защищаться от COVID-19 коровьим навозом

В Индии, где ситуация с распространением коронавируса критическая, местные жители пытаются защититься от недуга с помощью коровьего навоза. Об этом сообщает Reuters.

Местные верят, что смесь из коровьего молока, навоза и мочи поможет им избежать напасти. Этой субстанцией индийцы обмазывают тело.

Сладший менеджер фармацевтической компании "Гаутам" Манилал Бориса рассказал, что наблюдает, как не только верующие индийцы, но и местные врачи прибегают к данному методу. Они надеются, что это поможет лечить их пациентов с COVID-19 без страха заразиться.