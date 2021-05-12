Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

В Индии стали защищаться от COVID-19 коровьим навозом

Стелла Шмель
2 часа назад
В Индии, где ситуация с распространением коронавируса критическая, местные жители пытаются защититься от недуга с помощью коровьего навоза. Об этом сообщает Reuters.
Местные верят, что смесь из коровьего молока, навоза и мочи поможет им избежать напасти. Этой субстанцией индийцы обмазывают тело.
Сладший менеджер фармацевтической компании "Гаутам" Манилал Бориса рассказал, что наблюдает, как не только верующие индийцы, но и местные врачи прибегают к данному методу. Они надеются, что это поможет лечить их пациентов с COVID-19 без страха заразиться.
Корова является священным животным и индийцы ее почитают. Они уверены, что отходы ее жизнедеятельности обладают лечебными и антисептическими свойствами.
Истории,Видео,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители