Мрачные тайны сухого закона в США

В алкоголе люди нередко находят утешение в тяжелые времена. Сухой закон, введенный в США в 1920 году, лишил американцев этого утешения и обрек многих из них на очень, очень тяжелые времена. Многие мрачные тайны того времени до сих пор известны не всем.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Правительство США отравило сотни людей ради соблюдения «сухого закона»

Бутлегеры, тайно снабжавшие граждан запрещенным алкоголем, появились в первые же недели действия «сухого закона». Некоторые из них гнали спиртное сами в тайных винокурнях, другие действовали масштабнее, бочками закупая промышленный спирт, применявшийся при изготовлении красок, бытовой химии, медицинских товаров.

Узнав об этом, правительственные агенты начали добавлять в промышленный алкоголь яды – формальдегид, хинин, соли ртути. Первые смертельные отравления контрабандой были зафиксированы в рождественский вечер 1926 года: тогда от промышленного спирта в Нью-Йорке погиб 31 человек. Несмотря на это, добавлять отраву в промышленный спирт продолжали, однако это не останавливало бутлегеров. Всего из-за отравленного правительством спирта во время «сухого закона» погибло около 10 тысяч человек.

В Америке во времена «сухого закона» массово вырубали яблоневые сады

До «сухого закона» самым популярным алкогольным напитком в сельской Америке был яблочный сидр. Чтобы не дать фермерам приобщиться к «зеленому змию», эти сады стали безжалостно вырубаться, едва не уничтожив яблони в стране под корень.

Вырубались, к счастью, только яблони тех сортов, плоды которых были слишком мелкими и кислыми для еды и шли исключительно на сидр, однако таких садов в стране было большинство. Пострадал даже легендарный сад героя американских легенд Джонни Яблоневая Семечка: он тоже предназначался для яблок «под сидр» и был уничтожен под корень.

Пивоварни и винокурни научились производить побочную продукцию

Запрет коснулся не только выпивох, но и деятельность пивоваренных и ликероводочных заводов. «Сухой закон» поставил их на грань краха, и, чтобы выжить, требовалось срочно придумать себе новое занятие. Каждый изворачивался, как мог.

Винодельня Сан-Антонио в Калифорнии, основанная всего за несколько лет до введения сухого закона, нашла себе отличную специализацию, начав производить вино для религиозных учреждений.

Компания «Юнглинг» начала делать мороженое, которое продает и сегодня, а «Анхаузер и Буш» и вовсе начали производить кузова грузовиков, а также безалкогольный напиток на основе зерна под названием Bevo.

Компания Coors начала делать изделия из промышленной керамики, штампуя все подряд – от чайных сервизов до свечей зажигания.

Компания Miller стала производить солодовые сиропы, молоко, газированные напитки, однако дело шло плохо, и фирма чуть не обанкротилась. Другие компании, такие как Lion Brew­ery и F&M Schae­fer Brew­ing занялись производством красок. Поскольку техника и технология отличались мало, некоторые компании использовали красильный бизнес как прикрытие для незаконного производства алкоголя. Одно из таких предприятий, Heller & Merz, производило нелегальный самогон на сумму $35 000 в день.

BigPicture.ru

Алкоголь выдавали по рецепту

Авторы закона разрешали потребление алкоголя в лекарственных целях и покупку его по рецепту врача. Этим воспользовались винокурни, путем бюрократических ухищрений оформив себе лицензии на «производство лекарств». Специальные лицензии на производство жизненно важного лекарства были выданы маркам виски Old Fitzger­ald, JW Dant и Old Hermitage.

Теоретически каждая пинта должна была быть маркирована только для использования в медицинских целях, но по факту многие даже не пытались соблюдать это формальное требование.

Сам рецепт стоил $3 доллара (около $36 по сегодняшнему курсу).

Большинство пациентов, которые их получали, не имели в них ни малейшей медицинской необходимости. Просто врачи тоже были людьми и, бывало, выписывали пациентам виски «на случай необходимости в неотложной помощи».

Активнее всех с бутлегерами боролся Ку-Клукс-Клан

Ку-Клукс-Клан был одной из самых активных сил, поддерживавших сухой закон. Причем делали они это своими традиционными методами. Ку-клукс-клановцы поджигали салуны, разрушали кафе-бары, выслеживали бутлегеров и обваливали их в дегте и перьях. Случались и убийства наиболее упорных нарушителей закона.

При этом в 1920 х Ку-Клукс-Клан был довольно-таки популярен в обществе и активно прокладывал себе дорогу в законодательные органы. Программы клановцев предусматривали активное продвижение и расширение сухого закона: список предлагаемых наказаний за употребление алкоголя включал ссылку в концентрационные лагеря, публичное заключение в клетки, стерилизацию и казнь преступника и всех его потомков в четыре поколениях.

Виноградари спасали плантации, торгуя виноградным концентратом

С виноградными плантациями США в годы сухого закона происходило примерно то же самое, что и с советскими в эпоху горбачевской борьбы с пьянством. Многочисленные плантации были вырублены под корень. Но все же виноградари пытались сохранить свой бизнес – и потому изобрели виноградный концентрат.

Он представлял собой спрессованный в брикет сухой виноград. Покупатель мог растворить концентрат в воде и получить натуральный виноградный сок. К концентрату прилагалась подробная инструкция – предупреждающая, в частности, о том, что кувшин с разведенным концентратом ни в коем случае нельзя хранить в прохладном темном месте в течение 21 дня, чтобы он, не дай бог, не превратился в вино. Такая предупредительность снискала товару огромный успех.

А поскольку многие виноградари к тому же уничтожили свой виноград, цены на оставшийся урожай резко выросли – более чем на 3800 процентов. Бизнес на концентрате оказался удачным.

Некоторые политики тоже протестовали

Против «сухого закона» протестовали не только простые американцы, но и многие американские политики. Так, конгрессмен Фьорелло Ла Гуардия активно участвовал в протестах против сухого закона,называя его глупым и нелогичным.

Этим он завоевал такую популярность среди нью-йоркцев, что в 1934 м, сразу после отмены сухого закона, легко победил на выборах мэра Нью-Йорка и занимал эту должность 11 лет.

Сторонники сухого закона не слишком владели темой

Одним из главных защитников сухого закона был Женский христианский союз трезвости – общественная организация, считавшая борьбу за трезвость своей главной целью.

«Губы, касавшиеся спиртного, не будут касаться наших губ!» – таким был один из главных лозунгов организации.

Дамы всеми силами продвигали сухой закон в массы – правда, весьма странными аргументами. Так, они утверждали, что алкоголизм – наследственное заболевание, что алкоголь останавливает рост детей, превращает кровь в воду и способен преобразовать еду, попавшую в желудок, в яд. Ну, а главной страшилкой было то, что пьющий человек может самопроизвольно загореться и выгореть изнутри из-за взаимодействия спирта с тканями организма.

В Конгрессе был собственный бутлегер

Американские конгрессмены, конечно, голосовали за сухой закон – но многие из них вовсе не были защитниками трезвости. Просто они считали, что закон для них не писан, и уж им-то рюмка-другая точно не повредит. Так что уже в 1920 году у конгрессменов появился свой доверенный бутлегер – ветеран I Мировой войны Джордж Кэссиди.

Сначала его услугами воспользовался кто-то из Конгресса, затем неболтливого и эффективного спеца посоветовали коллегами. Постепенно у Кэссиди появилось так много клиентов в Конгрессе, что кто-то из его покровителей потихоньку выделил ему кабинет в здании Конгресса, в котором Кэссиди принимал заказы и выдавал их получателям. Когда же афера вскрылась, и Кэссиди изгнали из здания Палаты общин , он перебрался в Сенат.

Кэссиди был арестован в 1929 году и некоторое время провел в тюрьме, а выйдя на свободу, уже после отмены сухого закона, работал на скромной должности на обувной фабрике. Он умер в 1967 году.

В Америке тоже был свой «боярышник»

В Америке времен «сухого закона» особой популярностью пользовалась настойка «Ямайская имбирная». Это был настоящий самогон, настоянный на имбире, но чтобы средство могло продаваться в аптеках как лекарство, создатели рецепта добавили в него триортокрезилфосфат.