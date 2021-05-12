Загадочное послание с «Титаника» озадачило ученых

Ученые нашли загадочное послание в бутылке, якобы выброшенное девочкой с борта «Титаника» незадолго до крушения лайнера. Как сообщает The Sun, находка озадачила историков.

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Письмо, написанное от лица 12-летней пассажирки третьего класса Матильды Лефевр, датировано 13 апреля 1912 года. В нем на французском сообщается:

«Я бросаю эту бутылку в воду посреди Атлантического океана. Через несколько дней мы должны прибыть в Нью-Йорк. Если кто-нибудь ее найдет, свяжитесь с семьей Лефевр в Льевене (коммуна во Франции, — прим. «Ленты.ру»).

На следующий день после того, как письмо, предположительно, было написано, «Титаник» натолкнулся на айсберг и затонул.

Université du Québec à Rimouski

В результате катастрофы Матильда, трое ее братьев и сестер и мать пропали без вести.

«Бутылка может стать первым артефактом с "Титаника", найденным на побережье Северной Америки»,

— утверждает историк Максим Гойер.

На данный момент ученые выясняют, имеет ли обнаруженное спустя 105 лет после катастрофы письмо историческую ценность, или же это чья-то попытка ввести людей в заблуждение.

«Письмо могло быть написано самой Матильдой на борту "Титаника", или же составлено кем-то другим от ее лица, — рассуждает доктор Николя Бодри (Nicolas Beaudry) из Университета Квебека в канадском городе Римуски, — Это также может быть обманкой, сделанной после трагедии, либо свежей фальшивкой».

Бодри вместе с командой специалистов изучают находку, используя неинтрузивные методы исследования. Следы от изготовления бутылки, а также химический состав стекла соответствуют технологиям, применяемым в начале XX века, утверждает он. Путем радиоуглеродного датирования ученые выяснили, что возраст пробки от бутылки и листа бумаги совпадает с датой, указанной в письме. При этом эксперты не датировали само письмо, так как этот метод может повредить записку.

Ученые относятся к находке скептически, объясняя это тем, что старую бумагу, бутылку и пробку можно легко найти и в наше время. Эксперты планируют продолжить исследование, чтобы убедиться в подлинности записки.