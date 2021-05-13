Какие подвиги совершили цыгане-красноармейцы

Много веков подряд цыгане называют себя народом-пацифистом. Они не воинственны и не стремятся к завоеваниям. «Не дело для нас воевать, цыгане должны петь!» - ключевая идея спектакля театра «Ромэн», посвященного истории цыган России.Однако во время войны цыгане не раз брали в руки оружие и вставали в ряды защитников своей страны. В Великую Отечественную войну они наравне с представителями других народностей Советского Союза не только попадали под призыв, но и уходили на фронт добровольцами, а также становились партизанами.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Цыгане уходят на фронт

Несмотря на этнические чистки 1933 года, во время которых тысячи цыган были высланы из Ленинграда и Москвы в Сибирь, в Европейской части СССР их оставалось еще немало. Кто-то из них продолжал вести кочевой образ жизни, с которым боролась советская власть, другие осели, занялись ремеслами и даже вступили в специально организованные цыганские колхозы.

Гитлер, придя к власти в Германии, с первых лет начал политику преследования «низших рас». Наряду с евреями гонениям подверглись и цыгане. С середины 1930-х годов их стали стерилизовать, позднее помещали в концлагеря, а на оккупированных фашистами территориях просто уничтожали. Когда немецкие войска вторглись в СССР, советские цыгане не раздумывали, стоит ли им брать в руки оружие.

Оседлые цыгане, прикрепленные к военкоматам, в числе прочих уходили на фронт. Представители кочевых таборов также подпадали под призыв. Многие цыгане приходили добровольцами на сборные пункты и тоже отправлялись на передовую. Они не просто любили свою Родину, но и прекрасно понимали: в случае победы Гитлера им просто не выжить.

Цыганский снайпер

Цыгане направлялись практически во все войска: пехоту, кавалерию, авиацию, разведку, артиллерию, фронтовые медицинские службы.

Примечательна история снайпера цыгана Виктора Белякова , который воевал на Западном фронте и уничтожил немало фашистов. Командир полка докладывал о нем генералу Андрею Стученко летом 1942 года: «Месяц не уходит с передовой, на его счету полсотни фрицев. Не хочет уходить, пока не добьет до сотни. Отца у него нет, мать в театре «Ромэн» работает».

По инициативе генерала Беляков был награжден Орденом Красной Звезды. К июлю 1943 года на счету Виктора были уже 206 уничтоженных фашистов. На слете снайперов он делился с коллегами опытом, подсказывал им, как выманивать противника из укрытия, а именно: заметив скопление немцев, просить командование открывать минометный огонь по траншеям врага, в результате чего гитлеровцы в испуге будут выскакивать из окопов и попадать на снайперский прицел.

Цыганский снайпер прошел всю войну и остался в живых. Он был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 1968 году после выхода книги воспоминаний генерала Стученко сотрудники театра «Ромэн» отыскали Виктора Белякова в Подмосковье и пригласили его на встречу с труппой театра.

Герои Советского Союза

Сложно подсчитать, сколько цыган были награждены в Великую Отечественную войну орденами и медалями, ведь многие из них в списках воинских частей и паспортах значились как татары, украинцы, молдаване или русские. Лишь один Герой Советского Союза имел в анкете запись «цыган» - это морской пехотинец Тимофей Прокофьев, который получил звание посмертно.

Несмотря на бронь по месту работы, Тимофей добровольцем ушел в 1942 году на фронт после гибели брата. В составе войск Черноморского флота оборонял Малую землю, захватывал Керченский плацдарм, был дважды тяжело ранен, но отказался покинуть свою часть и уехать в госпиталь.

В ходе Одесской операции 26 марта 1944 года советский десант был высажен в Николаеве. Прокофьев в числе 67 бойцов в течение двух суток отразил 18 вражеских атак. Десант уничтожил около 700 фашистов. Прокофьев стрелял по врагам из пулемета. Он был смертельно ранен в голову снайпером. Когда к нему подошли двое фашистов, умирающий моряк собрался с силами и последней очередью расстрелял их.

С орденами вернулись с фронтов Великой Отечественной и другие цыгане: летчики Мурачковские, артиллерист Массальский, танкист Меньшиков.

Партизаны и участники сопротивления в тылу врага

В оккупированных германскими войсками областях Советского Союза было уничтожено до 80% цыганского населения. Те, кто сумел укрыться от фашистов, шли в партизаны.

Цыганка Поля Моразевская воевала в партизанском отряде в смоленских лесах. Совсем юная девушка ходила по дорогам и деревням с младенцем на руках – образ молодой матери должен был усыплять бдительность гитлеровцев. Поля собирала информацию о численности и передвижениях немецких войск. Она была схвачена фашистами и вместе с ребенком сожжена заживо в топке фабричной печи.

Цыгане боролись с фашистами не только на территории СССР. Французский цыган Арман Стенгер командовал отрядом партизан, а после высадки союзников присоединился к ним в Нормандии. Он не только был награжден орденами Франции и Британии, но и возглавил после войны Ассоциацию цыган.

Немало цыган Хорватии и Сербии присоединились к партизанскому движению Народный освободительный фронт. Албанский цыган-подпольщик Хазани Брахим совершил диверсию, взорвав немецкий склад с большими запасами горючего и военными автомашинами. Томаш Фаркаш собрал партизанский отряд из цыган и словаков, который успешно действовал под его командованием.

Не стихало сопротивление и в неволе. В немецком концлагере Плащув под Краковом четыре цыганки-заключенные из СССР были повешены фашистами за убийство сотрудников лагеря. Лиза Папас, Анюта Цехович, Роза Тимофей и Клаша Иванова расправились с тремя садистами-надзирателями.

Поддержка фронта искусством и деньгами

Все годы Великой Отечественной войны цыганский театр «Ромэн» выступал в тылу и на передовой. Артисты не только поднимали боевой дух солдат на фронте, но и зарабатывали деньги концертами в тылу, направляя затем средства на нужды Красной Армии.

На гастролях во Владивостоке коллектив театра получил правительственную телеграмму. Ее текст гласил: «Прошу передать сотрудникам Московского государственного театра «Ромэн», собравшим 75 000 рублей на строительство бомбардировщика «Цыганский театр Ромэн», мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Театр удерживал предельно низкие цены на свои выступления. Залы были переполнены, поскольку даже бублик на рынке в военные годы стоил дороже входного билета на концерт. Согласно отчету на 01.01.1944 г., коллективом были перечислены в помощь фронту почти 500 тысяч рублей. За лето 1944 года театр собрал плановыми концертами еще 500 тысяч, которые тоже пошли в бюджет страны.

Цыгане по другую сторону баррикад

Удивительно, но на стороне Третьего рейха также порой воевали цыгане. Чемпион Германии по боксу Иоганн Трольманн был в 1938 году стерилизован, а потом призван в немецкую армию. После ранения в 1941 году Трольманн попал в концлагерь, где тренировал эсэсовцев, они отрабатывали на нем удары. В феврале 1943 года на одной из тренировок его убили.

Венгерский цыган Дьердь Цифра был призван в 1942 году на германский фронт – сначала в пехоту, потом в танкисты. Парень не хотел сражаться за тех, кто уничтожает его соплеменников, и вскоре дезертировал. После войны Цифра стал известным пианистом.

Память народа

Каждый год 8 апреля московские цыгане приходят к Москве-реке - в Международный день цыган они вспоминают сородичей, погибших во Вторую мировую войну, и бросают в воду живые цветы. По разным оценкам, от рук нацистов погибли от 500 тысяч до миллиона представителей кочевого народа, в том числе от 200 до 500 тысяч цыган из Советского Союза. Единственный в мире памятник цыганам - жертвам нацистского режима находится в Берлине.