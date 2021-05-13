Почему в Америке скупают советское мороженое

В СССР промышленное производство мороженого началось в начале 30-х годов. Самым популярным лакомством советских граждан стало эскимо и пломбир в вафельном стаканчике. Те, кто родился в советское время, до сих пор ностальгируют по походам в ларьки с мороженым, и сетуют на то, что сейчас его вкус уже не тот. А вот в Америке десерт пользуется огромной популярностью. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Центр "Агроэкспорт" Минсельхоза России представил отчет, согласно которому 33% экспорта мороженого приходится на США. Поставки американцам выросли до 1,9 тысячи тонн. Это почти в четыре раза больше, чем раньше.

Самым любимым мороженым в Америке стал обычный советский пломбир. В США его называют "русским стаканчиком". Еще пользуются популярностью "Лакомка" и рожки. Чаще всего мороженое покупают жители Флориды и Калифорнии.

Чем же объясняется такая любовь к нашей продукции? По мнению экспертов, дело в качестве мороженого. Кроме того, большая часть потребителей — это люди, родившиеся в постсоветском пространстве.