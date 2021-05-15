Почему избушка на курьих ножках на самом деле гроб

О Бабе-Яге и ее избушке на курьих ножках знают не только жители России и СНГ, но также многие иностранцы. Вот только далеко не каждому известно, что на самом деле жилище Яги является гробом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь" Кадр из фильма "Последний богатырь"

В славянской мифологии избушка на курьих ножках – это некая таможня, перевалочный пункт между царством живых и царством мертвых. Поворачиваясь к герою передом, к лесу задом, а затем наоборот, избушка открывала вход то в один мир, то в другой.

Мифологический образ необычной избушки был взят из реальности. В древности умерших хоронили в тесных домиках – домовинах. К слову, по-украински гроб по-прежнему зовется "домовина". Неслучайно в сказке говорится о тесноте избушки:

"Лежит Баба-Яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос".