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Почему избушка на курьих ножках на самом деле гроб

Мира Маркина
3 часа назад
О Бабе-Яге и ее избушке на курьих ножках знают не только жители России и СНГ, но также многие иностранцы. Вот только далеко не каждому известно, что на самом деле жилище Яги является гробом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Почему избушка на курьих ножках на самом деле гроб
Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь"Кадр из фильма "Последний богатырь"
В славянской мифологии избушка на курьих ножках – это некая таможня, перевалочный пункт между царством живых и царством мертвых. Поворачиваясь к герою передом, к лесу задом, а затем наоборот, избушка открывала вход то в один мир, то в другой.
Мифологический образ необычной избушки был взят из реальности. В древности умерших хоронили в тесных домиках – домовинах. К слову, по-украински гроб по-прежнему зовется "домовина". Неслучайно в сказке говорится о тесноте избушки:
"Лежит Баба-Яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос".
Гробы-домовины устанавливали на очень высоких пнях с корнями, выглядывающими из-под земли. С виду казалось, что изба и впрямь стоит на куриных ногах. Домовины ставились отверстием, обращенным в противоположную от поселения сторону, к лесу. Именно поэтому герой просит избушку повернуться к нему передом, а к лесу задом.
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