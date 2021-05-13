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Шестилетний мальчик поймал рыбу размером с себя

Lenta.ru
58 минут назад
Шестилетний мальчик во время подледной рыбалки на заливе Коцебу в американском штате Аляска выловил рыбу размером с самого себя. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Дрейден Нельсон (Drayden Nelson) отправился на подледную рыбалку и впервые в жизни поймал рыбу.
Родители мальчика Маргарет и Стивен помогли ему вытащить рыбу на поверхность. Когда вся семья собралась, чтобы помочь Дрейдену очистить улов от льда, они оценили, насколько крупным он оказался. Это была белорыбица длиной 116 сантиметров.
Белорыбицы могут весить до 27 килограммов. Их ловят ранней весной, до того, как лед начинает таять. Эти рыбы могут преодолевать более 1600 километров в год и живут до 30 лет.
Залив Коцебу находится менее чем в 300 километрах от границы с Россией и замерзает с октября по июль.
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