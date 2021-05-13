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Шестилетний мальчик поймал рыбу размером с себя

Мария Грибова
4 часа назад
Шестилетний мальчик по имени Дрейден Нельсон во время подледной рыбалки на заливе Коцебу в американском штате Аляска выловил рыбу размером с самого себя. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Родители мальчика помогли ему вытащить первый улов на поверхность. После того, как семья очистила рыбу от льда, они обнаружили, что это оказалась белорыбица длиной 116 сантиметров.
Белорыбицы могут весить до 27 килограммов. Эти рыбы могут преодолевать более 1600 километров в год и живут до 30 лет.
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