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Обнаружено предполагаемое место хранения Янтарной комнаты

Мария Грибова
3 часа назад
Польские специалисты займутся исследованием места гибели парохода «Карлсруэ», на котором, как предполагается, перевозили Янтарную комнату. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обнаружено предполагаемое место хранения Янтарной комнаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Водолазы из общества Baltictech спустятся на дно у берегов польского Гданьска в конце мая и проведут на месте 10 дней. Они изучат внутренности корабля «Карлсруэ», на котором в последний год войны, как считается, хранилась Янтарная комната. Пароход был потоплен 13 апреля 1945 года.
Дайверы планируют обнаружить как можно больше артефактов и задокументировать их. В случае, если на дне моря будет найдено что-то, имеющее важное историческое значение, то польские власти организуют дополнительную экспедицию для подъема реликвий на поверхность.
Последний раз Янтарную комнату, вывезенную немцами в сентябре 1941 года из Екатерининского дворца, видели в Калининграде.
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