Обнаружено предполагаемое место хранения Янтарной комнаты

Польские специалисты займутся исследованием места гибели парохода «Карлсруэ», на котором, как предполагается, перевозили Янтарную комнату. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Водолазы из общества Baltictech спустятся на дно у берегов польского Гданьска в конце мая и проведут на месте 10 дней. Они изучат внутренности корабля «Карлсруэ», на котором в последний год войны, как считается, хранилась Янтарная комната. Пароход был потоплен 13 апреля 1945 года.

Дайверы планируют обнаружить как можно больше артефактов и задокументировать их. В случае, если на дне моря будет найдено что-то, имеющее важное историческое значение, то польские власти организуют дополнительную экспедицию для подъема реликвий на поверхность.