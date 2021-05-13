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Ученые обнаружили следы внеземного вещества в океане

Москва24иещё 10
12 часов назад
Исследователи обнаружили в образцах океанической коры изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях. По словам авторов открытия, это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.
Обнаружены следы внеземного вещества в океане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как отмечают исследователи, за последние десять миллионов лет звездное вещество осаждалось на Землю как минимум два раза. Статью опубликовали в журнале Science.
Отмечается, что ядра всех химических элементов, более тяжелых, чем железо, образуются в звездной среде при ядерном процессе последовательного захвата нейтронов и создания все более тяжелых ядер. Примерно половина тяжелых нуклидов формируются медленно в качестве побочного продукта устойчивого звездного синтеза, другая половина, включая все актиноиды, а также уран и плутоний, возникают в результате быстрого захвата нейтронов, который получил название R-процесс, от английского rapid (быстрый).
Процесс быстрого захвата нейтронов получилось воспроизвести в лабораторных условиях, но при каких событиях он протекает в космосе, до сих пор не уточняется.
Чтобы проверить, какая из гипотез правильная, исследователи ищут среди земных пород изотопы внеземного происхождения.
Ученым из Австралии, Германии, Японии, Израиля и Швейцарии под руководством Антона Валлнера, сотрудника факультета ядерной физики Австралийского национального университета в Канберре, получилось найти в образцах глубоководной океанической коры, которые охватывают последние 10 миллионов лет, несколько десятков атомов изотопа плутония 244Pu с периодом полураспада 80,6 миллиона лет, производящегося исключительно в R-процессе.
Любой плутоний, который присутствует на планете, должен быть сформирован и доставлен недавно, ведь он подвергается очень быстрому радиоактивному распаду, чтобы сохраниться с момента образования Земли.
В тех же образцах ученые обнаружили две аномалии радиоактивного изотопа железа 60Fe с периодом полураспада 2,6 миллиона лет, который, как известно, вырабатывается и выбрасывается при взрывах сверхновых. По времени они примерно соответствуют 6–8 и 2–3 миллионам лет назад.
Ранее ученые из Великобритании, Нидерландов и Швеции разработали новый способ измерения скорости расширения Вселенной.
Метод предполагает использование данных о гравитационных волнах и вспышках света, возникающих после столкновения черных дыр и нейтронных звезд.
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