Танцы на стеклах: куда на самом деле исчезли цыгане и почему

Кода-то встретить цыганку в расписном платье было проще простого, но потом они резко исчезли. Отношение к этому народу в стране всегда было двояким. С одной стороны, их обожали за песни и танцы, с другой стороны— боялись. И причины для страха были у каждого свои. Кто-то опасался гипноза и порчи, кого-то возмущал отказ социализироваться. "Рамблер" выяснил, куда делись цыгане и почему.

Цыгане всегда жили в России, не только на окраинах, но и в столице. Присутствие вольного народа в Москве вызывал недовольство властей больше всего. Но, когда в декабре 1932 года было принято решение создать единую паспортную систему, у властей появился легальный повод выселить кочевников за пределы центра. Дело в том, что цыгане всячески игнорировали бумажную волокиту. И их начали массово выселять в Сибирь и отправлять в лагеря. Известно, что многим удавалось сбежать. Однако на розыски кочевников никто уже не отправлялся.

Спустя много лет при Никите Хрущеве была предпринята вторая попытка вовлечь цыган в оседлую жизнь. 26 октября 1956 года было опубликовано Постановление Совета Министров РСФСР 658 «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». И вроде сначала эта идея была не плохой, кто-то даже изменил свой образ жизни. Но распад СССР и последующий кризис вновь заставил цыган собираться в таборы.

Кризис 90-х практически загнал цыган в группу низших слоев общества. И новости, связанные с ними, приобрели совсем мрачный окрас. В основном, их винили в попрошайничестве и торговле наркотиками. Например, город Кимры, Тверской области стал настоящей наркостолицей всего центра России. За дешевым героином к цыганам приезжали из Москвы и Санкт-Петербурга.

А региональные власти Архангельска и вовсе предлагали заплатить цыганам три миллиона рублей, чтобы те покинули город. Но поселение ширилось, а люди приезжали все чаще.

До сих пор цыганские поселения находят в Москве и Подмосковье. Например, в 2010-м целую деревню обнаружили рядом с Кутузовским проспектом. Люди, живущие там, работали на вокзалах: воровали и просили милостыню.

Сейчас в России проживает от 220 тысяч до двух миллионов цыган. Однако официальной статистики собрать невозможно. Цыганский вопрос до сих пор остается открытым и не находит решения, так как сегрегация сообщества и нищета формирует особый менталитет. До тех пор, пока народ не будет вписан в российскую действительность, он будет оставаться в серой зоне.

К сожалению, большая часть кочевников живет в мире беззакония, в мире без образования, медицины и социальных льгот. Это лишь несколько причин, которые формируют негативное отношение к людям, которые в общину не входят. Однако высокая рождаемость и полное отсутствие контроля над группой постепенно делает острой. Отсутствие социальной политики и редкие "высылки" цыган за пределы крупных городов никак не способствуют решению этой проблемы.