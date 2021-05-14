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«Сошла с ума»: в Сети отреагировали на предвыборный ролик экс-солистки «Тату»

Анна Арсеньева
5 часов назад
Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова заявила о своем намерении баллотироваться в Госдуму и опубликовала первый предвыборный ролик, в котором обратилась к жителям Ивановской области.
"Мои замечательные! Так больше нельзя. Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить",
— заявила Волкова в начале видео.
Россиян ролик бывшей солистки "Тату" удивил. "Рамблер" собрал реакции пользователей из социальных сетей.
Комментаторы написали, что певице должно быть стыдно не за "происходящее вокруг", а за себя:
"Почему говорит она, а стыдно мне?"; "Это просто испанский стыд какой-то".
Российских пользователей смутило, что человек, исполнивший песню "Нас не догонят", хочет заниматься политикой.
"Откуда ее вообще достали?! Это мерзко и аморально. Такое не должны видеть дети";

"Что это твориться? Нет профессионалов что ли! Пусть каждый занимается своим делом!";

"Скоро страной будет управлять дом 2";
"Она реально, как и в их песне "Сошла с ума".
Некоторые заподозрили, что Юлия Волкова таким образом пытается вернуть свою былую популярность и привлекает к себе внимание:
"Фраза "мои замечательные" сразу отвращение вызывает, сразу виден дешевый пиар, как будто мы когда-то были ей нужны";

"Актерская игра в искренность на уровне кружка детского сада".
Кроме того, россияне написали, что певица "может уйти из "Тату", а "Тату" из нее нет":
"Посмотрите на лицо этой дамы. Потратила деньги на увеличения своего рта. Пения уже нет";

"Труженица Ивановской области";

"Содержание речи не совместимо с внешним видом".
Истории,Видео,Юлия Волкова,Госдума,
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