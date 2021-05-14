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Устаревшие финансовые привычки, которые не дают свести концы с концами

Мира Маркина
5 часов назад
Подчас люди живут "от зарплаты до зарплаты" не потому, что им не хватает средств к существованию, а по причине того, что они не умеют грамотно распоряжаться финансами. "Рамблер" вспомнил несколько вредных денежных привычек, которые так или иначе мешают жить.
Финансовые привычки, которые мешают зарабатывать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Всегда давать в долг

Чувство вины нередко заставляет людей занимать деньги даже малознакомым людям. Нередко это приводит к ухудшению финансового положения, ведь далеко не все возвращают средства, взятые в долг.

Иметь несколько дебетовых карт

Большое количество пластиковых карт, за обслуживание которых вы регулярно платите, медленно, но верно лишает вас некоторой суммы денег. При этом вы даже не задумываетесь о том, что могли бы обойтись двумя картами.

Не планировать бюджет

Получив зарплату, люди, живущие одним днем, в первые же дни растрачивают ее на дорогие развлечения и покупки, а затем на полмесяца затягивают пояса потуже. Чтобы этого не происходило, важно регулярно вести бюджет, подсчитывать доходы и расходы, а также сразу оплачивать все счета.
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