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Самые жуткие нашествия насекомых в истории

Анна Арсеньева
1 час назад
Нашествие насекомых — проблема многих стран и главный страх инсектофобов. Например, Азию вслед за Африкой заполнила саранча. Ее нашествие называют крупнейшим за последние несколько десятков лет.
Бывает, что города настегают крылатые муравьи, кузнечики или клопы. Смотрите видео, чтобы узнать про самые жуткие нашествия насекомых в истории.
Ранее "Рамблер" рассказывал про морскую стену, которая спасла целую нацию.
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