Вымершие животные, которые и сегодня не выжили бы

В разное время на планете жили животные, которых сейчас не встретить. Они вымерли по разным причинам, но, доживи они до наших дней, им бы пришлось несладко и, скорее всего, они всё равно исчезли бы.

1. Дунклеостей. Эта хищная рыба плавала в океане примерно 380 миллионов лет назад. Шестиметровые рыбины весили примерно тонну и имели зубы, способные перемолоть что угодно. Дунклеостеи питались другими морскими обитателями, жившими по соседству. Однако в ту эпоху жители глубин были массивными и двигались медленно, поэтому и попадались в пасть хищникам. А вот сегодняшние рыбы, уменьшившись в размерах, стали более юркими, так что тяжеловесный дунклеостей вряд ли бы угнался за ними и попросту погиб от голода.

2. Титанобоа. Исполинская змея, выраставшая до 13 метров в длину и весившая около тысячи килограммов, жила 60 миллионов лет назад и была опаснейшим хищником. Рептилия предпочитала оставаться в тени или пряталась в воде, чтобы подстеречь жертву. Титанобоа запросто могла задушить крупное животное, например, крокодилов или млекопитающих. Если бы титанобоа смогла дожить до наших дней, она бы столкнулась со сложностями в питании: крокодилы находятся на грани вымирания, а другие животные получили в результате эволюции скорость, так могли бы скрыться от неповоротливой змеи.