Почему авторитеты стали отрекаться от воровских титулов

В начале апреля стало известно , что криминальные авторитеты, находящиеся в российских колониях и тюрьмах, стали массово отказываться от воровских титулов. При этом о своих решениях они заявляют не на воровской сходке, а официально уведомляют власти, посылая заявления на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН ) России Александра Калашникова. Сидят воры-отступники по самым разным статьям — от наркотиков до убийств — но их всех объединяет одно: каждому из них могут предъявить обвинение еще и по «антиворовской» статье 210.1 УК РФ с наказанием до 15 лет лишения свободы. О том, почему криминальные авторитеты больше не мечтают о воровских коронах и что это означает для преступного мира России, — в материале «Ленты.ру»

О том, что сразу несколько воров в законе, находящихся в разных колониях и СИЗО России, решили отказаться от своих воровских титулов, 8 апреля сообщил Telegram -канал «Честный детектив». По данным источника канала, свои заявления на имя директора ФСИН Калашникова все воры написали самостоятельно.

Речь, в частности, идет об Александре Окуневе , известном в криминальных кругах как Огонек. Он обвиняется по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Второй из «отступников» — Ильдар Асянов (Ильдар Уфимский), «смотрящий» за Уфой (Башкирия). Свой воровской титул он получил в 23 года, но потом увлекся наркотиками, из-за чего в преступном мире к нему возникло пренебрежительное отношение.

Заявление главе ФСИН также направил Гаджи Халимбеков (Гаджи Ставропольский). Свой воровской титул он потерял в 2010 году по решению лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан): причиной для этого стало сотрудничество Халимбекова с правоохранительными органами

Впрочем, позже несколько грузинских криминальных лидеров все же вернули корону Халимбекову, восстановив его в статусе вора в законе. Но в этом качестве в преступном мире Гаджи Ставропольского воспринимают далеко не все. Наконец, отречься от воровского мира решил и Юрий Тишенков (Ганс), некогда «смотрящий» за Тюменской областью. Он с 2009 года отбывает крупный срок за организацию заказного убийства.

Операция с Огоньком

Из всех четверых воров в законе, написавших обращения главе ФСИН, лишь Гаджи Ставропольский в последние годы оставался в тени. Остальные криминальные авторитеты периодически попадали в криминальные сводки и ленты новостей по самым разным поводам — в частности, так было и с вором в законе Огоньком.

На счету Огонька на сегодняшний день десять судимостей. С 1970-х он сидел за кражи, хулиганство, грабеж, хранение оружия и убийство.

«Прайм Крайм»

Криминального авторитета короновали в знаменитой тюрьме «Владимирский централ» в 1994 году при участии таких воров, как Реваз Цицишвили (Цицка), Сергей Бойцов (Боец), Александр Северов (Саша Север) и Эдуард Асатрян (Осетрина Старший). Но воровской титул Огонька его оппоненты пытаются оспорить начиная с 2005 года.

«Прогон» (воровское послание) о непризнании титула Огонька (авторская орфография и пунктуация сохранены):

«Приветствуем Вас Арестанты! Мы Воры ставим вас в известность, что находящийся в Меликесской "крытке" [тюрьме — прим. "Ленты.ру"] Саша "Огонек" не является вором, и не обращаться к нему как Вору. Дайте ходу этому воровскому прогону по всем лагерям и тюрьмам. Еще раз приветствуем Вас Воры: Вася Воскрес, Юра Пичуга, Вова Вагон, Лаша Шушанашвили, Тамаз Чермен».

Путь к своей последней на сегодняшний день, десятой судимости Огонек начал в 2018 году. 14 ноября 56-летнего вора в законе задержали в Подмосковье с героином.

"В ходе личного досмотра у [Огонька] был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином — массой около четырех граммов"

Вскоре после задержания Огонька арестовали. На него завели дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ: суд приговорил Огонька к десяти месяцам лишения свободы.

А 16 августа 2019 года в подмосковном главке МВД сообщили , что криминального авторитета заподозрили по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По версии следствия, Огонек координировал действия организованных преступных групп на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Подмосковья

Кроме того, влияние вора в законе распространялось на Северный округ Москвы. Огонек, как считают в полиции, принимал участие в разделе сфер влияния криминальных группировок и дележе преступных доходов. В настоящее время он находится в СИЗО.

Герой на героине

Не реже Огонька в криминальные хроники попадал и Ильдар Уфимский, неоднократно судимый за кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также незаконный оборот наркотиков и оружия. Свой воровской титул он получил в 1993 году, отбывая очередной срок в исправительной колонии.

Освободившись, он организовал свое преступное сообщество, состоящее из пяти группировок. В них входили около 100 человек. Но успешной криминальной карьере Ильдара Уфимского помешало его увлечение наркотиками, с которыми его раз за разом ловили полицейские. А недруги по той же причине лишали его воровского титула два раза: в 1993 и 2008 годах.

«Прайм Крайм»

В очередной раз в руках сотрудников МВД авторитет оказался 3 июля 2013 года. Его задержали на севере Москвы, причем при себе у Ильдара Уфимского оказалось 1,25 грамма героина. Но в тот раз он избежал тюрьмы.

Правда, три года спустя криминальный авторитет все же оказался за решеткой

21 октября 2016 года в деревне Юдино Мытищинского района Подмосковья оперативники остановили Mercedes под управлением 52-летнего Ильдара Уфимского. На этот раз у него нашли почти шесть граммом все того же героина.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 228 («Незаконный оборот наркотических веществ») УК РФ и отправили его в СИЗО. В 2017 году Ильдар Уфимский получил шесть лет лишения свободы и отбывает свой срок до сих пор.

Ход Ганса

Наконец, последний из четверки воров-«отступников» — уроженец Тюмени Юрий Тишенков, известный в криминальных кругах как Ганс. Впервые на скамью подсудимых он попал за хулиганство в 1968 году: тогда ему было всего 16 лет. 25 июля 2000 года Ганс был коронован в Сургуте.

Десять лет спустя, в декабре 2010 года, его признали виновным в организации убийства и приговорили к 12 годам лишения свободы: срок Ганса истекает в 2021 году. Между тем в минувшем октябре СМИ сообщали , что преступный мир Тюменской области опасается выхода на свободу вора в законе.

«Прайм Крайм»

По словам источника Ura.ru, криминальные авторитеты боялись, что, освободившись, Ганс может начать войну с ними. Причина этих страхов была в том, что большинство прежних конкурентов вора в законе либо за границей, либо умерли, а новое поколение российского криминала могло оказаться не готовым к противостоянию с опытным авторитетом из 90-х.

Сам Ганс, в свою очередь, мог попытаться после освобождения взять контроль над частью коммерсантов или попытаться отомстить неприятелям.

Однако вместо этого вор в законе неожиданно написал письмо на имя главы ФСИН Александра Калашникова и отрекся от титула, что стало для всех полной неожиданностью

Впрочем, по данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», воровской статус Ганса в преступном мире и так был под сомнением: еще в 2004 году его раскороновали два противника — Короглы Мамедов (Каро) и Андрей Трофимов (Трофа). Так что отречение Ганса в официальном письме было скорее показательным ходом.

Так что же на самом деле стоит за желанием криминальных авторитетов поскорее попрощаться со своим воровским прошлым? И не является ли это всего лишь уловкой, чтобы уйти от ответственности по «антиворовской» статье 210.1 УК РФ? На эти и другие вопросы «Ленте.ру» ответила главный редактор ИА «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«Лента.ру»: Чем известны криминальные авторитеты, которые написали письма об отречении от воровских титулов на имя главы ФСИН?

Виктория Гефтер: Все эти заключенные когда-то были ворами в законе. Некоторые из них — по-прежнему очень уважаемые в арестантском мире личности, но среди них нет ни одного действующего вора, который обладал бы реальной властью и влиянием в криминальном мире. А потому в заявлениях, которые они написали, просто нет смысла.

Для ФСИН и силовых структур отречение действующего вора в законе очень ценно в плане его агентурной вербовки и дальнейшего использования. Такой материал с отречением скорее положат под сукно, нежели обнародуют. У сотрудников ФСИН много такого компромата на действующих воров в законе. А те, кого сливают в СМИ, — это пустышки.

Какие санкции со стороны преступного мира могут последовать за подобные «отречения»?

Никаких санкций не последует. Если человек решил отречься от титула или завязать с преступным образом жизни, это его личное дело. Так или иначе, он должен уведомить об этом «братву». Санкции могут последовать, если после отречения человек снова назовется вором в законе.

Если говорить об «антиворовской» статье 210.1 УК РФ, то она распространяется только на тех, кто остались ворами после принятия закона в 2019 году. Тот же Олег Мухаметшин (Муха) в свое время отрекся от воровского титула заранее именно в расчете на то, что его не будут преследовать по «антиворовской» статье.

И это сработало — дело на него так и не завели. А та четверка, что обратилась к главе ФСИН, лишилась своих воровских титулов задолго до 2019 года и вступления в силу статьи 210.1 УК РФ.

Могут ли, по вашему мнению, подобные «отречения» стать массовым явлением среди криминальных авторитетов?

Массовым это явление не станет. Звание вора в законе в преступном мире — это честь, которая в материальном плане мало с чем может сравниться. Кто и во имя чего в здравом уме откажется от нее, чтобы превратиться в «мужика»-обывателя или коммерсанта-домохозяина? Воры — это люди изначально совсем иной закваски.

Пытаются ли воры в законе как-то обхитрить правоохранительные органы, чтобы сохранить при себе титул, но при этом выглядеть не ворами в глазах следователей?

Конечно, воры в законе, особенно находящиеся за решеткой даже не по статье 210.1 УК РФ, идут на всякие ухищрения. Но они не отрекаются, а просто не объявляют себя ворами. На их сленге это называется «сухариться» — так воры делали еще во времена Хрущева.

При этом все вокруг, кого это касается, знают, кто перед ними — вор или не вор

Ведь в воровском мире о человеке говорят не слова, а поступки. Например, Давид Панчвидзе (Панчо), когда его спросили оперативники, вором не назвался, но в СИЗО спокойно попросил, чтобы к нему в камеру подсадили кого-нибудь, кто бы за него убирался.

Сегодня в воровском мире действует запрет на новые коронации, введенный еще лидером преступного мира России Захарием Калашовым Шакро Молодой ). Будет ли он сохраняться и дальше, учитывая, что некоторые воры все же пытаются расстаться со своими титулами из-за статьи 210.1 УК РФ?

В периоды кризиса всегда присутствует естественный отсев: отщепенцы были, есть и будут. Это — следствие их личной деградации. А мораторий на коронации — это нечто вроде диеты, лечебного голодания, чтобы помочь организму очиститься от шлаков и оздоровиться после нескольких лет невоздержанности. Воры в законе сами регулируют численность своих рядов, и на данный момент их не так уж мало, чтобы опасаться их полного исчезновения.

В Грузии, где «антиворовская» статья была введена еще в 2005 году, за все время от титула отказался всего один вор в законе, причем далеко не самый видный и в самом начале «репрессий».

Зато на фоне этих притеснений во времена Саакашвили из тех, кто терпел лишения ради воровской идеи, потом вышли десятки новых воров в законе

Фактически гонениями на воров грузинские власти получили прямо обратный эффект — да еще и заполонили ими половину Европы.

Означает ли это, что принятие статьи 210.1 никак не повлияет на желание криминальных авторитетов получать воровские титулы и принимать сопутствующие им риски?